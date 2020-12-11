Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kısıtlamalar konusundan, iç ve dış politikaya kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik 'yaptırım' kararına tepki gösterdi.

Eroğdan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Karabağ Zaferi ile Kafkasların tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. İnanıyorum ki bölge tarihi yeni bir istikamette şekillenecektir.

6'LI PLATFORM

Üzerinde çalıştığımız 6’lı platform herkes için kazan-kazan imkanı sağlayacak bir girişimdir. Ermenistan bu sürece katılır ve olumlu adımlar atarsa Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabilir. Sayın Aliyev duruşuyla Macron’un hesaplarını alt üst etti. Macron belki Azerbaycan-Fransa ilişkilerini bitirmiş olacak. Siyasi acemilik bu.

"ABD'DE DEVİR TESLİMDEN SONRA AKIŞI ÇOK DAHA İYİ GÖRECEĞİZ"

Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. ABD'de devir teslimden sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz. Onun için bize düşen 'men sabera zafera'; sabredeceğiz ve göreceğiz.