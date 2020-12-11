HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

11.12.2020 12:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi: Saygısızlıktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik 'yaptırım' kararıyla ilgili, "Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır." dedi. Kısıtlamaların genişletilmesi konusuyla ilgili ise Erdoğan, Bilim Kurulu'nda böyle bir şeyin olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kısıtlamalar konusundan, iç ve dış politikaya kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik 'yaptırım' kararına tepki gösterdi.

Eroğdan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Karabağ Zaferi ile Kafkasların tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. İnanıyorum ki bölge tarihi yeni bir istikamette şekillenecektir.

6'LI PLATFORM

Üzerinde çalıştığımız 6’lı platform herkes için kazan-kazan imkanı sağlayacak bir girişimdir. Ermenistan bu sürece katılır ve olumlu adımlar atarsa Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açılabilir. Sayın Aliyev duruşuyla Macron’un hesaplarını alt üst etti. Macron belki Azerbaycan-Fransa ilişkilerini bitirmiş olacak. Siyasi acemilik bu.

"ABD'DE DEVİR TESLİMDEN SONRA AKIŞI ÇOK DAHA İYİ GÖRECEĞİZ"

Amerika'nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye'yi karşı karşıya getirmesi, NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. ABD'de devir teslimden sonra herhalde akışı çok daha iyi göreceğiz. Onun için bize düşen 'men sabera zafera'; sabredeceğiz ve göreceğiz.

"YARGIYA ANLAT, ONA GÖRE GEREĞİ YAPILIR"

(Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği iddiası) Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır.

"BAŞLADIĞIMIZDA AŞIYI OLACAĞIM"

Erdoğan, Kovid-19 aşısı konusunda "Ben inşallah başladığımızda aşıyı olacağım." dedi.

Hayvanları Koruma Kanununa ilişkin de açıklama yapan Erdoğan, "Çalışılıyor. Onda şu anda geri adım atma yok. Büyük ihtimalle bütçeden sonra çıkar." ifadesini kullandı.

KISITLAMALAR GENİŞLEYECEK Mİ?

Bizim Bilim Kurulu'nda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu’nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9’dan itibaren pazartesi sabahı 5’e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi! Ayakta duramıyor ama... Bakın polislere ne dedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Daha siyaseti öğrenememişCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Daha siyaseti öğrenememiş
8 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!8 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Bakan Koca: 4 ilde günlük vaka sayısı azaldı

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Çin aşısında gönüllü doktordan flaş açıklamalar

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yıldız futbolcunun cezası onaylandı! 9 yıl hapis yatacak...

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

Yasak dinlemediler, böyle basıldılar

AB'den flaş Türkiye kararı

AB'den flaş Türkiye kararı

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

İYİ Partili Türkkan: Göreceksiniz Demirtaş 6 ay sonra tahliye edilecek

İYİ Partili Türkkan: Göreceksiniz Demirtaş 6 ay sonra tahliye edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Daha siyaseti öğrenememiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Daha siyaseti öğrenememiş

CHP Antalya İl Başkanından Muhittin Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

CHP İl Başkanından Böcek'e sitem: Gelir gelmez şık olmadı

AK Parti'de, eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan'a uyarı cezası çıktı

AK Parti'de, eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan'a uyarı cezası çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajı

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.