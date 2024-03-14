Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ağrı'da önemli açıklamalar: Kimsenin iradenize ipotek koymanıza fırsat vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ağrı mitinginde halka seslendi. Emniyet mensuplarından alınan bilgiye göre Ağrı'da 40 bin kişi mitingi takip etti.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Bu şehrin insanları çalışkanlıkları sabırları ve duruşlarıyla farklarını gösterdiler. Gökte yıldız ellidir, ellisi de bellidir, Ağrılımı sorarsan gezişinden bellidir. Gezişine kurban olduğum Ağrılı kardeşlerim 2019 seçimlerinde AK Parti'den yana yaparak muhabbetimize karşılık vermiştir.

Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde arzu ettiğimiz neticeleri alamamış olsak da 31 Mart'ta tercihinizi AK Parti'den yana yapacağınıza inanıyorum.

"İRADENİZE İPOTEK KOYMAK İSTİYORLAR"

Birileri çıkmış tek parti faşizmini hortlatmak için CHP'yle ortaklık düşünüp sizin iradenize ipotek koymak istiyor. Dün silahla yapmaya çalıştıklarını bugün ittifaklar kurarak yapma gayretindeler. Artık demokrasi ve yönetim biçimiyle yepyeni bir Türkiye var. Dün Ağrı Ankara'ya çok uzaktı. Bugün ise Türkiye'nin ve dünyanın her yeri Ağrılı kardeşlerim için adeta bir adım, bir tık mesafede.

Kirli pazarlıklarla kendi ikballerini kotarma peşindeler. Sizlerin iradesini tek parti faşizminin kalıntısı CHP'ye meze edenler mi Ağrı'ya hakettikleri hizmete getirecekler?

"MİLLETİN İRADESİNE İPOTEK KOYANLAR MI AĞRI'YA ESER KAZANDIRACAK?"

Bu bölgeyi arka bahçeleri olarak kabul ederek, kendi ülkesine ihanet derecesinde saldırı yapanlar mı bu şehri inşa edecekler? Bugüne kadar bunların bir eseri var mı? Bir eserini gördünüz mü? Bunların ne Ağrı, Van, Diyarbakır umurlarında... Bunlar için tek önemli şey, yurt dışındaki ağababalarından aldıkları emirlerdir. Zaten fırsatını bulan da soluğu oralarda alıyor. Bunların halinizi hatrınızı sormak için geldiklerini gördünüz mü? Teröristlere selam vermek dışında hayırlı bir nazarla bakanını gördünüz mü?

Unutmayın başka Ağrı yok, başka Türkiye yok. Kardeşlerim cumhuriyet tarihi boyunca tüm milletimiz gibi Ağrılı kardeşlerimizin de sıkıntıları yok mu elbette var. Bunların hiçbiri sizin üzerinizden sahnelenen kirli senaryoların bahanesi olamaz.

Sizin beklentilerinizi karşılamak için gece gündüz çalıştık. Hepsini lütuf olarak değil, vazife olarak gördük. Asla yeter demedik. Bunları sizin başınıza kakmadık. Sizi haklarınıza ve hizmetlerinize kavuşturmak için bugünlere geldik. Şimdide Türkiye Yüzyılı'yla dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer almak için hazırlanıyoruz. Bu vizyonu da Ağrı'yla beraber gerçekleştirmek istiyoruz.

Sizin beklentilerinizi karşılamak için gece gündüz çalıştık. Hepsini lutuf olarka değil, vazife olarak gördük. Asla yeter demedik. Bunları sizin başınıza kakmadık. Sizi haklarınıza ve hizmetlerinize kavuşturmak için bugünlere geldik. Şimdide Türkiye Yüzyılı'yla dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer almak için hazırlanıyoruz. Bu vizyonu da Ağrı'yla beraber gerçekleştirmek istiyoruz.

"SIFIR SONUÇLU SİYASETİN NE ÜLKEYE NE MİLLETE FAYDASI VAR"

Onlar ne yapıyor? Birbirlerine çalım atmaktan, ülkeye ve millete dair meseleleri gündemlerine almaya vakit bulamıyorlar. Derdi terör örgütüne payandalık olanların hayali o kadar olur. Derdi sıkıntıları endişeleri istismar olanın programı o kadar olur. Bunların hepsini bir araya toplayın sonra çarpın bölün çıkartın ne yaparsanız yapın geriye kalacak olan sıfır olur. Sıfır sonuçlu siyasetin de ne ülkeye ne millete faydası var. Bunun için biz hep yaptığımız eser ve hizmetleri sayıp döküyor, bundan sonrakileri de anlatıyoruz.

"AĞRI'YA 21 YILDA 94 MİLYARLIK YATIRIM YAPTIK"

Biz Ağrı'ya güveniyoruz. Ağrı'nın da bize güvenmesini istiyoruz. Sizden 31 Mart seçimleri için destek istiyoruz. Bu talebimizi Ağrı'ya 21 yılda yaptığımız 84 milyar liralık yatırımımızla talep ediyoruz.

Eğitimde 5 bin 232 adet yeni derslik inşa ettik. İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni şehrimize kazandırdık. Ağrı’ya yüksek öğretim yurtları açtık. 43 spor tesisi inşa ettik.

Sağlıkta Tatnos Hastanesi başta olmak üzere 15 hastane dahil 77 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Çevre ve Şehircilikte TOKİ aracılığıyla 4 bin 240 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik.

Ağrı’daki 5 millet bahçemizden 4’ünü bitirdik. 16 km’den devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 4 bin 500 km’ye çıkardık.





