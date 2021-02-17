Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongresi eleştirilerine yanıt

Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Mart sonunda gerçekleştireceğimiz 7. Olağan Büyük Kongremize yoğunlaşacağız. Coşkumuzda, heyecanımızda, görüldüğü gibi hiçbir eksiklik yaşanmıyor. İnsanımızın sağlığını riske atmadan kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz. Kongrelerimiz vesilesi ile bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken, diğer taraftan da kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Bir kez daha gördüm ki, AK Parti, Türkiye'nin en dinamik, en kuşatıcı, ülkemizin temsil kabiliyeti en yüksek siyasi hareketidir.

KILIÇDAROĞLU'NA 'GARA ŞEHİTLERİ' TEPKİSİ

Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya? Sende yüz var mı? Sen nasıl oluyor da, 5 yıldır, 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum. Seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Biz terörle mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünden izle.

"ŞU TERÖRİSTLERE BİR GÜN TERÖRİST DE"

Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz, mezar. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez. Bay Kemal, şu teröristlere bir gün terörist de be. Diyemez. Onlarla ortak. Biz gümbür gümbür, üzerine üzerine gidiyor ve bunları çökertiyoruz. PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler, Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bize bunlar terörle mücadele dersi veremez. Biz siyaseti başkaları gibi, ülke ve millet düşmanlarına şirinlik için değil, aziz milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. Her ne yapıyorsak bu uğurda özellikle yapıyor, gerektiğinde kendi istikbalimizi ortaya koymaktan da çekinmiyoruz. Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki, baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz.

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