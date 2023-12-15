Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ile kritik temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi devam ediyor. Dün ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan bugün de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile temas kurdu.

GÜNDEM FİLİSTİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bir an önce durdurulması ve kalıcı ateşkesi sağlamak için atılan adımların kararlılıkla devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede barışın sağlanması için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ortak zirvesinde alınan kararların titizlikle uygulanması ve uluslararası toplumun Filistin’e desteğini artıracak girişimlerin birlik ruhuyla devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.





