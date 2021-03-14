Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye ilanı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle dün yaşamını yitirdi. Servet Soylu'nun cenazesi bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedilecek.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Soylu'nun vefatı nedeniyle gazetelerde bir taziye mesajı yayımladı. Erdoğan taziye mesajında şunları ifade etti:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem validesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duydum. Merhume Servet Soylu Hanımefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

CENAZE NAMAZINA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

Kaynak: AA

