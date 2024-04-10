Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram talimatı! 81 ilde harekete geçildi: Dikkat çeken anket detayı

31 Mart mahallî seçimlerinin atlatılması ve önümüzdeki dört yılı aşkın bir süre zarfında seçim olmamasına rağmen, AK Parti seçmenle irtibatı koparmama kararı aldı. Genel merkez yönetimi seçimlerdeki oy kaybının nedenlerini araştırırken 81 il teşkilatı da küskün seçmenin gönüllerine girmek için harekete geçti.

TALİMAT ERDOĞAN'DAN

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda saha boş bırakılmayacak, ev ziyaretleri artırılacak. Milletvekillerinden genel başkan yardımcılarına, kadın kollarından gençlik kollarına, il ilçe ve mahalle teşkilatlarına kadar bütün birimler kendi seçim bölgesinde teyakkuz hâlinde olacak.

DİKKAT ÇEKEN ANKET DETAYI

Seçmenin neden AK Parti’yi tercih etmediğine yönelik anket çalışmaları yapılacak. Çalışmalar önce genel merkeze daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a raporlanacak. Seçmenin öneri, istek ve şikâyetlerine göre yeni modeller geliştirilecek.





