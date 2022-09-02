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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boris Johnson ile kritik görüşme

02.09.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boris Johnson ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Boris Johnson’un görev süresi boyunca kendisiyle yakın bir diyalog tesis ettiklerini ve iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı ve anlayış temelinde daha da geliştirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, stratejik ortak ve yakın müttefik olan Birleşik Krallık’la ilişkilerin aynı sağduyu ve öngörüyle önümüzdeki dönemde her alanda derinleşerek gelişeceğine inandığını ifade etti.

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Recep Tayyip Erdoğan Boris Johnson

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