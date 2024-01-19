HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Büyükçekmece Belediyesi önündeki görüntüler gündem olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert çıkış: 'Sizin gidecek yeriniz yok'

Büyükçekmece Belediyesi önündeki görüntüler gündem olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert çıkış: 'Sizin gidecek yeriniz yok'

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.01.2024 17:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan rüşvet operasyonu sonrası meydana gelen gerginliğe değinen Erdoğan, "Yolsuzlukları ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza hakaret eden küfreden edepsizler yine bunlar. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok. 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz" dedi. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları...

Büyükçekmece Belediyesi önündeki görüntüler gündem olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert çıkış: 'Sizin gidecek yeriniz yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu sonrası yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Erdoğan, CHP'ye sert çıktı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Yalova'da yeniden aday gösterdiğimiz mevcut belediye başkanımız Mustafa Tutuk'a başarılar diliyorum. Mustafa kardeşimizi en yüksek oyla sandıktan çıkartmadan hiçbirimize durmak, dinlenmek yok. 31 Mart'ta muhalefet partilerine mensup başkanlar elinde ızdırap çeken belediyelerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmayı hedefliyoruz.

'İLK İŞLERİ PARTİYİ DEM'LEMEK OLDU'

Hep söyledik, burada altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu, DEM gibi partilerin elinde oyuncak olmaktır. Cezaevindeki terör örgütü mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar. Hoyratça çiğnenmedik hiçbir ilke bırakmadılar. Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, bölücü örgütün DEM'ine verdiler. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa itip, CHP'nin başına Özgür Efendi'yi getirenlerin ilk işi bu parti ile bölücü örgütün güdümündeki partiyi DEM'lemek oldu. Dikkat ederseniz, yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor.

Ekran görüntüsü 2024-01-19 173531

'GİDECEK YERİNİZ YOK'

Yolsuzlukları ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza hakaret eden küfreden edepsizler yine bunlar. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok. 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz.

Bunlar parti içi kavgalardan fırsat buldukça asıl kavgayı millete karşı veriyorlar. Biz ülkemizi kalkındırmanın peşindeyiz, biz devletimizin gücünü artırmak peşindeyiz. CHP işte bu hedeflerin önünü kesmeye kalkmaktadır. Yoksa biz herkesle konuşmaya, görüşmeye, birlikte hareket etmeye varız.

YALOVA İLÇELERİNİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Şimdi sizlere Yalovamızın ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıtacağım:

Yalova - Mustafa Tutuk

Altınova - Regaip Ahmet Özyiğit

Armutlu - Cengiz Aslan

Çınarcık - Numan Soyer

Çiftlikköy - Recep Hacı

Termal - Hüseyin Sinan Acar

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladıMHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
İshale birebir tarif! Yüz binlerce çocuğun hayatını kurtardıİshale birebir tarif! Yüz binlerce çocuğun hayatını kurtardı
Ege'de korkutan deprem!Ege'de korkutan deprem!
Anahtar Kelimeler:
Yalova Büyükçekmece Belediyesi erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Sakarya'da dehşet evi! Eşini ve kızını öldüren polis annesini yaralayıp intihar etti

Sakarya'da dehşet evi! Eşini ve kızını öldüren polis annesini yaralayıp intihar etti

Mavi Vatan'a 4 yeni güç! "Dosta güven, düşmana korku verecek"

Mavi Vatan'a 4 yeni güç! "Dosta güven, düşmana korku verecek"

Emekli maaşlarında denge nasıl sağlanacak?

Emekli maaşlarında denge nasıl sağlanacak?

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için dev bir adım attı

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi için dev bir adım attı

Bir haftalık tatil diye geldi... Ömür boyu tatile dönüştü

Bir haftalık tatil diye geldi... Ömür boyu tatile dönüştü

14 yaşındaki çocuk, avukat babasını uykusunda bıçaklayarak katletti

14 yaşındaki çocuk, avukat babasını uykusunda bıçaklayarak katletti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.