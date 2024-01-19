Büyükçekmece Belediyesi önündeki görüntüler gündem olmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert çıkış: 'Sizin gidecek yeriniz yok'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu sonrası yaşanan gerginlikle ilgili konuşan Erdoğan, CHP'ye sert çıktı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Yalova'da yeniden aday gösterdiğimiz mevcut belediye başkanımız Mustafa Tutuk'a başarılar diliyorum. Mustafa kardeşimizi en yüksek oyla sandıktan çıkartmadan hiçbirimize durmak, dinlenmek yok. 31 Mart'ta muhalefet partilerine mensup başkanlar elinde ızdırap çeken belediyelerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmayı hedefliyoruz.

'İLK İŞLERİ PARTİYİ DEM'LEMEK OLDU'

Hep söyledik, burada altını çizerek tekrar ifade etmek istiyorum. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu, DEM gibi partilerin elinde oyuncak olmaktır. Cezaevindeki terör örgütü mensuplarını salmanın hesabını yapıyorlar. Hoyratça çiğnenmedik hiçbir ilke bırakmadılar. Gazi Mustafa Kemal'in partisini götürdüler, bölücü örgütün DEM'ine verdiler. Bay Kemal'i günah keçisi ilan edip yalnızlığa itip, CHP'nin başına Özgür Efendi'yi getirenlerin ilk işi bu parti ile bölücü örgütün güdümündeki partiyi DEM'lemek oldu. Dikkat ederseniz, yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor.

'GİDECEK YERİNİZ YOK'

Yolsuzlukları ortaya çıkınca gazetecilere saldıran, kadınlarımıza hakaret eden küfreden edepsizler yine bunlar. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok. 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz.

Bunlar parti içi kavgalardan fırsat buldukça asıl kavgayı millete karşı veriyorlar. Biz ülkemizi kalkındırmanın peşindeyiz, biz devletimizin gücünü artırmak peşindeyiz. CHP işte bu hedeflerin önünü kesmeye kalkmaktadır. Yoksa biz herkesle konuşmaya, görüşmeye, birlikte hareket etmeye varız.

YALOVA İLÇELERİNİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Şimdi sizlere Yalovamızın ilçelerindeki belediye başkan adaylarını tanıtacağım:

Yalova - Mustafa Tutuk

Altınova - Regaip Ahmet Özyiğit

Armutlu - Cengiz Aslan

Çınarcık - Numan Soyer

Çiftlikköy - Recep Hacı

Termal - Hüseyin Sinan Acar





