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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

02.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2021’i şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'BU HABİS GÖRÜŞÜN YANSIMALARINI GÖRÜYORUZ'

Bunlar ülkenin ve milletin faydasına hiçbir adım atmadıkları gibi, atılan hayırlı adımlardan da rahatsız olurlar. Türkiye’nin ekonomi ve yatırımlarda olduğu gibi ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya’nın ibadete açılmasından başörtüsüne kadar bu habis görüşün yansımalarını görüyoruz. Biz eser siyaseti diyoruz. İşte burada olduğu gibi eserlerimizle, yaptıklarımızla milletimizin karşısına çıkıyoruz. 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik.

Biz en zor şartlarda bile hizmet üretmenin eser üretmenin inşa etmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürlüğünü, refahını güçlendirmek için çalıştık, çalışıyoruz. 2023 hedeflerine ulaşana kadar da durmayacağız. İnşallah hep birlikte o günleri de göreceğiz. 2020 tüm insanlıkla birlikte milletimiz içinde zorlu bir yıl oldu. Tarihi istiklal ve istikbal mücadelesi verdiğimiz bir dönemde koronavirüs musibetinin yol açtıklarıyla karşı karşıya kaldık. Kaybettiğimiz insanların acılar tüm sıcaklığıyla yüreğimizdedir. Salgında ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

'2021'İ ŞAHLANIŞ YILI HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ'

2021’i şahlanış yılı haline getirmek istiyoruz. Bunun için kapsamlı hazırlıklar yapıyoruz.

Yurtdışından temin ettiğimiz aşıların uygulanmaya başlanmasıyla salgınla mücadeleyi aşacağımıza inanıyorum. En geç Nisan ayında kendi aşılarımızı da kullanıma hazır hale getirmiş olacağız.


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