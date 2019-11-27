Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım! İsim vermeden böyle gönderme yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Erdoğan twitinde "Kendi entrikaları içinde boğulanların yolu açık olsun." dedi. Erdoğan gönderisinde bir video da paylaşarak sözlerini "Biz işte bu gündemlerle yolumuza devam etmekte kararlıyız" şeklinde tamamladı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı:

Kendi entrikaları içinde boğulanların yolu açık olsun.



Biz işte bu gündemlerle yolumuza devam etmekte kararlıyız: pic.twitter.com/9YmidaveJK — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 26, 2019



