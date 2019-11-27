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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım! İsim vermeden böyle gönderme yaptı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 00:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Kendi entrikaları içinde boğulanların yolu açık olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım! İsim vermeden böyle gönderme yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Erdoğan twitinde "Kendi entrikaları içinde boğulanların yolu açık olsun." dedi. Erdoğan gönderisinde bir video da paylaşarak sözlerini "Biz işte bu gündemlerle yolumuza devam etmekte kararlıyız" şeklinde tamamladı.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı:


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cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya Twitter

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