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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğan Cüceloğlu için gazeteye taziye ilanı

17.02.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğan Cüceloğlu için gazeteye taziye ilanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve eşi Emine Erdoğan, hayatını kaybeden Psikolog-Yazar Doğan Cüceloğlu için gazeteye taziye ilanı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan dün yaşamını yitiren psikolog-yazar Doğan Cüceloğlu için taziye ilanı yayımlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından verilen taziye ilanı Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanandı.

Taziye ilanında şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizin değerli ilim ve düşünce insanlarından psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun vefatı nedeniyle derin bir üzüntü içindeyiz. Hayata dair hakkaniyetli yaklaşımı, insani duyarlılığı ve müşfik üslubuyla nice gönüller kazanan Doğan Cüceloğlu'nu her zaman iyi bir eğitici, iyi bir hoca ve iyi bir insan olarak hatırlayacağız. Doğan Cüceloğlu Beyefendiye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, başta ailesi olmak üzere sevenlerine, okurlarına, eğitim camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. "

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