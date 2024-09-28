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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya İsrail çağrısı! 'Süratle harekete geçilmeli'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya İsrail çağrısı! 'Süratle harekete geçilmeli'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.09.2024 16:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya İsrail çağrısı! 'Süratle harekete geçilmeli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında "İsrail’in, 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır" dedi.

Açıklamasının devamında Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

"HEDEFTE LÜBNAN VE LÜBNAN HALKI VAR"

"İsrail’in, 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü soykırım, işgal ve istila politikasının yeni hedefinde Lübnan ve Lübnan halkı vardır.

İsrail’in vahşi saldırıları sonucunda son bir hafta içerisinde aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Lübnanlı katledilmiştir.

Vicdan sahibi hiç kimse böyle bir katliamı kabul edemez, mazur ve meşru göremez.

İsrail hükûmeti, katliamlarına silah ve mühimmat desteği sağlayan güçler tarafından şımartıldıkça daha da pervasızlaşmakta; tüm insanlığa, insani değerlere ve uluslararası hukuka meydan okumaktadır.

İsrail’in, Gazze ve Ramallah’ta uyguladığı cinnet siyasetini Lübnan’a ve diğer bölge ülkelerine yayma girişimlerine artık “dur” denilmelidir.

"SÜRATLE HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere görevi küresel barış, istikrar ve güvenliği temin olan tüm yapıları, tüm insan hakları kuruluşlarını süratle harekete geçmeye çağırıyoruz.

İslam dünyasının bu saldırılar karşısında daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz.

Türkiye olarak bu zor günlerinde Lübnan halkının ve hükûmetinin yanında olmayı sürdüreceğiz.

İsrail’in, Lübnan’a yönelik insanlık dışı saldırılarını bir kez daha lanetliyor; saldırılarda hayatını kaybeden tüm Lübnanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Recep Tayyip Erdoğan
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