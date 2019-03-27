Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün gördüm, tabii ki acıdım...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Düzce mitinginde vatandaşa hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"KIZGINLIK, KÜSKÜNLÜK, DERS VERME HİSSİYATI..."



Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız kendi iradesini, oraya gidip oy kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir. Seçim sonuçları sandığa gidip oyunu kullananların tercihleri ile tecelli eder. Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir. İnsanın olduğu her yerde hata vardır, önemli olan bunları düzeltme iradesi.

Milletimizie saygısızlık yapan, kibirli davranan herkes bizi de defterinden silmiş demektir, yollarını da ayırmış demektir. Bir AK Partili asla böyler bir yanlışa düşemez. Bazı yerlerde bizden aday olamayanların, olmayacak partilerden karşımıza çıktıklarını görüyorum. Dün Adıyaman, Van'da bunları gördüm. Tabii ki acıdım, bir taraftan dava diyeceksin, öbür taraftan kalkıp olmayacak bir siyasi partiden aday olacaksın.

