Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler! 'Ya ne işe yarıyorsun?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

"İstanbul'un ulaşımını rahatlatacak bir proje vesilesiyle bir kez daha bir aradayız. Metro ve raylı sistem seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.

"DÜRÜST OL DÜRÜST"

İstanbul'un giderek ağırlaşan trafik ve ulaşım sorununu çözmeyi görev addediyoruz. 5 yıl bitti, 5 yıl... Büyükşehir Belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Kadir Topbaş'ın yaptıklarına, bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Dürüst ol dürüst, yaptığın bir şey yok. 31 Mart akşamı İstanbullu kardeşlerim bu yalana prim vermeyecek yolun açık olsun diyecek.

Yeni ulaştırma projelerini tek tek hayata biz geçiririz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Bakırköy-Kirazlı metro hattı bu çabalarımızın en son örneğidir.

"YA NE İŞE YARIYORSUN?"

Bu hattın devreye girmesiyle İstanbullu kardeşlerimizin hattı daha da kolaylaşacak. Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolunu yapmadı yolunu... Ulaştırma Bakanlığı'na talimat verdim ve yolu yine biz yaptık. Ya ne işe yarıyorsun? Şunu da ben yaptım de, yok.

Bu hattın hem İstanbul hem de Türkiye'ye ekonomik olarak katkıları olacak. Akaryakıttan, araç ve yol bakımlarına kadar önemli tasarruf yapabileceğiz. İstanbul'un en önemli sıkıntısı trafik... Bu hattın devreye girmesiyle trafik kazalarının sebep olduğu can ve mal kayıplarını azaltacağız.

Bugünkü açılışla birlikte İstanbul'da tamlanan raylı sistem ağı uzunluğunu 348 km'ye çıkarıyoruz.

İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. İstanbul bizim için aşk ve tutkudur. Bu şehir aynı zamanda Türkiye'nin en büyük hazinesidir. İstanbul'a eser kazandırmak açık söylüyorum, şereftir, bahtiyarlıktır.

"BU ŞEHRİN MESELESİNİ KENDİ MESELEMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ"

İstanbul'un sadece taşına ve toprağına değil, eşsiz manevi atmosferine de sevdalıyız. Gençler öyleyse yeniden İstnabul... Bu anlayışla tam 30 yıldır hangi görevde olursak olalım, İstanbul'a hizmet ediyoruz. Bu şehrin her meselesini kendi meselemiz olarak görüyoruz. İstanbul'a bu nazarla bakmayan hiç kimse Fatih'in emaneti bu şehri anlayamaz.

Yarım gün mesai ile İstanbul yönetilmez. İstanbul'u bırak hadi kayağa git. İstanbul'u sel almış götürüyor, nerede? Anlayın işte... Trafik, İstanbullular için sorundan öte zulüm haline geldi. İstanbullu kardeşlerimizin ömrü trafikte geçiyor desek yanlış demiş olmayız.

CHP ve onun güdümünde hareket eden çevrelerin engellemelerine rağmen bu yatırımları İstanbul'a kazandırdık. Bakanlığımız vasıtasıyla İstanbul'daki raylı sistem projelerini sürdürdük.

İstanbul'u Fetret'ten kurtarmak için önümüzde tarihi bir fırsat var. Yarı zamanlı olarak bu şehiri yöneteceklerine inanları acı bir şekilde gördük, görüyoruz."







