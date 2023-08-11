Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül ve Ferhat Gedik paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti:

"Koca yürekli Eren’imizin ve Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti…

Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek."

Koca yürekli Eren’imizin ve Jandarma Astsubay’ımız Ferhat Gedik’in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti…



Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek. pic.twitter.com/SiBvIF4qSB — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2023

EREN BÜLBÜL KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 6 yıl geçti. Şehit Eren Bülbül için ölümünün yıl dönümünde Maçka ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Törene, Vali İsmail Ustaoğlu, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, il Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, İl Müftüsü Selamı Aydin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Törende dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler de Eren Bülbül’ün kabri başında dua edip, çiçekler bıraktı. Törende acılı anne Bülbül, gözyaşı dökerek, gelenlere teşekkür etti.



