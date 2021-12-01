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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş faiz mesajı

01.12.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan, "Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler ve yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu tüm cümle alem bilir. Hiç bir zaman faizci olmadım bugün de değilim yarın da olmayacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş faiz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bu uzun iktidar dönemimizde girdiğimiz her mücadeleyi kazandık, her badireyi atlattık, ülkemizi hedeflerinden asla koparmadık.

Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler ve yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu tüm cümle alem bilir. Hiç bir zaman faizci olmadım bugün de değilim yarın da olmayacağım.

Dün 2021’in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7.4 olarak açıklandı. Bu büyüme oranıyla G-20 içerisinde ilk sırada yer alıyoruz. Milli gelirimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.8 arttı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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