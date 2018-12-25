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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.12.2018 12:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel arasında yaşanan tartışmayı hatırlatan Erdoğan, Özel'e tepki göstererek, "Bunlar kabinemizin milli savunma bakanına bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gereken dersi yargıda vermek durumundayız, vereceğiz de. Önce tazminat sonra ceza." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bütçemizin verdiği imkanları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz.

Topladığımız 100 liralık verginin sadece 10 lirasını faize, kalan 10 lirasını milletimize hizmete harcıyoruz. Biz geçtiğimiz 16 yılda sadece ekonomiyi büyütmekle kalmadık, temelini de sağlamlaştırdık.

İHRACATTA REKOR

Buradan Bay Kemal'e bir müjde vermek lazım. İhracatta yıl sonu yeni bir rekor kırarak 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Önümüzdeki yıl satın alma paritesine baktığımızda dünyanın 13. büyük ekonomisi olmaktan, bir sıra yükselerek 12. sıraya yükseleyeceğiz.

Ana muhalefetin sözcüsü esnaf kepenkleri kapattı, çiftçi tarlaları satıyor diyor. Bunlar resmi bütçeden, sen size ait olan hayali bütçeden konuşuyorsun. Bir sor bakalım TOBB'a sor, TİM'e sor, oralardan bir araştır, ne kadar bu yıl içinde esnaf veya şirket faaliyete girdi. Sana nasıl bir rakam verecekler. 6'da 1. 6 açıldıysa 1 kapandı. Biz böyle çalışıyoruz. Devleti yaşatmak için insanı yaşatmamız gerekiyor.

"2019 GÖBEKLİTEPE YILI"

Buradan tüm milletime sesleniyorum. Turizmde çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz. 2019 yılı Göbeklitepe Yılı olarak ilan ediyoruz. Sadece Göbeklitepe Yılı ilan ederken, bu çerçevede Gaziantep de bunun içinde olacak, Mardin de bu işin içinde olacak, Adıyaman'da bu işin içinde olacak.

İşini doğru düzgün yapamayan bir ana muhalefet partisine sahip olamamaktır. Hele hele Milli Savunma Bakanı'mıza yapılan hakaretler yenilir yutulur değildir. Maalesef genel başkan yardımcısı var orada, ya da sıfatı nedir bilmiyorum, bilmeme de gerek yok zaten. Bunlarla bir yere varamazsınız. Bunlar yalan yanlış rakamlarla günü savuşturmanın gayretinde bir ana muhalefet.

HULUSİ AKAR'A DESTEK

Oradaki kullandıkları ifadeler gerçekten yenilir, yutulur değil. Aynı ifadelerle bunlara cevap vermek, zaten bizim haddimize değil. Türkiye’nin son 16 yılda mesafe alamadığı en büyük sorunu işini doğru düzgün yapan bir ana muhalefet partisine sahip olamamaktır. Milli savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur hakaretler değildir. Bu edep yoksunu kişilerden ne yazık ki ana muhalefetin genel başkan yardımcısı var veya sıfatı nedir bilmiyorum bilmeme de gerek yok, bu adamlarla ana muhalefet politika yapıyor.

Gerek vekillerimiz, gerek teşkilatlarımız bunu milletimize iyi anlatmalı. Milletimiz de bunlara 31 Mart’ta demokratik dersi sandıklarda versin

'GEREKEN DERSİ VERECEĞİZ! ÖNCE TAZMİNAT SONRA CEZA'

Bunlar yeri gelir terör örgütü ile el ele kol kola yürürler, onların diliyle konuşurlar, onların ağzıyla bu vatana, millete saldırırlar. Yeri gelir teröristlerin ileri gelenlerini bakarsınız cezaevine gider ziyaret eder. Eline geçen her fırsatı bölücü yandaşlarını aklamak için kullanana ana muhalefet partisi milletimizin önündeki en büyük engelidir. Bunlar kabinemizin milli savunma bakanına bu şekilde saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gereken dersi yargıda vermek durumundayız, vereceğiz de. Önce tazminat sonra ceza.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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