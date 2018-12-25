Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan grup toplantısında açıklamalar

Ana muhalefetin sözcüsü esnaf kepenkleri kapattı, çiftçi tarlaları satıyor diyor. Bunlar resmi bütçeden, sen size ait olan hayali bütçeden konuşuyorsun. Bir sor bakalım TOBB'a sor, TİM'e sor, oralardan bir araştır, ne kadar bu yıl içinde esnaf veya şirket faaliyete girdi. Sana nasıl bir rakam verecekler. 6'da 1. 6 açıldıysa 1 kapandı. Biz böyle çalışıyoruz. Devleti yaşatmak için insanı yaşatmamız gerekiyor.

İHRACATTA REKOR Buradan Bay Kemal'e bir müjde vermek lazım. İhracatta yıl sonu yeni bir rekor kırarak 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Önümüzdeki yıl satın alma paritesine baktığımızda dünyanın 13. büyük ekonomisi olmaktan, bir sıra yükselerek 12. sıraya yükseleyeceğiz.

Topladığımız 100 liralık verginin sadece 10 lirasını faize, kalan 10 lirasını milletimize hizmete harcıyoruz. Biz geçtiğimiz 16 yılda sadece ekonomiyi büyütmekle kalmadık, temelini de sağlamlaştırdık.

"2019 GÖBEKLİTEPE YILI"



Buradan tüm milletime sesleniyorum. Turizmde çok iyi bir yılı geride bırakıyoruz. 2019 yılı Göbeklitepe Yılı olarak ilan ediyoruz. Sadece Göbeklitepe Yılı ilan ederken, bu çerçevede Gaziantep de bunun içinde olacak, Mardin de bu işin içinde olacak, Adıyaman'da bu işin içinde olacak.

İşini doğru düzgün yapamayan bir ana muhalefet partisine sahip olamamaktır. Hele hele Milli Savunma Bakanı'mıza yapılan hakaretler yenilir yutulur değildir. Maalesef genel başkan yardımcısı var orada, ya da sıfatı nedir bilmiyorum, bilmeme de gerek yok zaten. Bunlarla bir yere varamazsınız. Bunlar yalan yanlış rakamlarla günü savuşturmanın gayretinde bir ana muhalefet.

HULUSİ AKAR'A DESTEK

Oradaki kullandıkları ifadeler gerçekten yenilir, yutulur değil. Aynı ifadelerle bunlara cevap vermek, zaten bizim haddimize değil. Türkiye’nin son 16 yılda mesafe alamadığı en büyük sorunu işini doğru düzgün yapan bir ana muhalefet partisine sahip olamamaktır. Milli savunma Bakanımıza yapılan hakaretler yenilir yutulur hakaretler değildir. Bu edep yoksunu kişilerden ne yazık ki ana muhalefetin genel başkan yardımcısı var veya sıfatı nedir bilmiyorum bilmeme de gerek yok, bu adamlarla ana muhalefet politika yapıyor.