HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Guterres ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Guterres ile kritik görüşme

28.04.2023 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ile Suriye ve Sudan'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Guterres ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karadeniz Tahıl Girişiminin sürdürülmesine de önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, amonyak boru hattı konusunda da mutabakat oluşması durumunda teşkil edilecek çalışma grubuna kurumlararası bir heyetle katılım sağlamaya hazır olduklarını, Sudan’daki çatışmaların her iki tarafıyla diyalog kurabilen bir ülke olarak tarafları tekrar barış görüşmelerine davet etmek ve aralarındaki anlaşmazlıkları çözmek için Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve ev sahipliği yapmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İmamoğlu'nun mitinginde ilginç anlar! Cep telefonu atan gence...İmamoğlu'nun mitinginde ilginç anlar! Cep telefonu atan gence...
HÜDA PAR suç duyurusunda bulunmuştu! Yavaş'tan açıklama geldiHÜDA PAR suç duyurusunda bulunmuştu! Yavaş'tan açıklama geldi
Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi! Yavaş ve İmamoğlu tüm tabloyu değiştirdi!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Antonio Guterres

En Çok Okunan Haberler

HDP’den Kılıçdaroğlu kararı! Emek ve Özgürlük İttifakı resmen duyurdu…

HDP’den Kılıçdaroğlu kararı! Emek ve Özgürlük İttifakı resmen duyurdu…

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

Canlı yayında ilk kez hastalığını açıkladı! 'Söylemiyorum ama...'

'İki ismin oylarında ciddi düşüş var' diyerek açıkladı! 'İlk turda...'

'İki ismin oylarında ciddi düşüş var' diyerek açıkladı! 'İlk turda...'

Davutoğlu'nun halası bizzat açıkladı!

Davutoğlu'nun halası bizzat açıkladı!

Araç muayenesinde yeni dönem, artık...

Araç muayenesinde yeni dönem, artık...

Eski MHP'li Oktay Vural'dan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozdu

Eski MHP'li Oktay Vural'dan dikkat çeken paylaşım! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

“28 dakika boyunca ölüydüm ve her şeyi gördüm”

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Yakayı fena ele verdi! Elindeki kağıtta yazanlar ülkeyi karıştırdı

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşi tepki çekti

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.