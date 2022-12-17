HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü'ne ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü'ne ilişkin mesaj

17.12.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü'ne ilişkin mesajında, "Hazreti Mevlana'nın rehberliğinde mazimizi olduğu gibi istikbalimizi de sevgi üzerine, merhamet üzerine, dayanışma üzerine inşa edeceğiz. Kardeşliğimize halel getirmediğimiz, mazlum ve mağdura gönlümüzü açtığımız, birbirimize sahip çıktığımız müddetçe, Allah'ın izniyle kimse bizi bölemez. Ne içeriden, ne dışarıdan kimse bizi yıkamaz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü'ne ilişkin mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde okunan mesajında, büyük mütefekkir, mutasavvıf ve gönül sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle yad etti.

Hazreti Mevlana'yı anmak için bir araya gelenleri hürmet ve muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, "Rabbimden, bizleri, hepimizi, Hazreti Mevlana ve onun gibi nice gönül erinin şahitliğine mazhar eylemesini niyaz ediyorum. Yine bu gece vesilesiyle ezanımız, vatanımız ve bayrağımız uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Asırlar boyunca gönüllerimizi ilimle, irfanla, hikmet pınarından süzülen aşk damlalarıyla yeşerten tüm alimlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hazreti Mevlana'nın kalplerde harladığı aşk ateşinin, aradan geçen 7,5 asra rağmen gönülleri arındırmaya devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Her Şebiarus'ta Hazreti Mevlana'nın milletimizle birlikte tüm insanlığa bıraktığı bu kıymetli hazinenin önemini daha iyi anlıyoruz. Özellikle bölgemizde çatışmaların kol gezdiği günümüzde Hazreti Pir'in şu tavsiyelerine kulak vermemiz gerektiğine inanıyorum; 'Sevgiden acılıklar tatlılaşır. Sevgiden bakırlar altın kesilir. Sevgiden tortulu bulanık sular, arı duru su haline gelir. Sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölüler dirilir. Sevgiden padişahlar kul olur. Evet, 'Aşk medeniyetinin' müntesipleri olarak önce kendi aramızda sevgiyi tesis edecek, ardından da komşularımızdan başlayarak tüm insanlığa sevginin, aşkın ve şefkatin diliyle sesleneceğiz. Hazreti Mevlana'nın rehberliğinde mazimizi olduğu gibi istikbalimizi de sevgi üzerine, merhamet üzerine, dayanışma üzerine inşa edeceğiz. Kardeşliğimize halel getirmediğimiz, mazlum ve mağdura gönlümüzü açtığımız, birbirimize sahip çıktığımız müddetçe, Allah'ın izniyle kimse bizi bölemez. Ne içeriden, ne dışarıdan kimse bizi yıkamaz. Bugün Konya'da bulunan siz Mevlana dostları başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinden fitne tüccarlarına prim vermeden, ebedi ve ezeli kardeşliğimize sahip çıkmasını özellikle rica ediyorum."

Hazreti Mevlana basta olmak üzere, tüm gönül sultanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle yad ettiğini belirten Erdoğan, "Bu güzel Şebiarus törenini tertipleyen kurumlarımıza, emeği geçen herkese, sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu gece yapılan duaların, semaların, evradı şeriflerin Allah katında kabul ve karin olmasını diliyorum. Rabbim, ülkemizi, milletimizi, uhuvvetimizi ve muhabbetimizi daim etsin diyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç! 17 yaşındaki kız uyuyan babasının boğazını kestiKorkunç! 17 yaşındaki kız uyuyan babasının boğazını kesti
Dansözlü eğlence istifa getirdi!Dansözlü eğlence istifa getirdi!
Kan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestilerKan donduran olay! Genç kızları kaçırıp tecavüz edip parmaklarını kestiler
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan mevlana

En Çok Okunan Haberler

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi

Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor! ''Come To Galatasaray...''

Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırıyor! ''Come To Galatasaray...''

Türkiye’de bir ilk, düğmeye basıldı! Hayvandan insana organ nakli...

Türkiye’de bir ilk, düğmeye basıldı! Hayvandan insana organ nakli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mardin'de önemli açıklamalar

Sadece İstanbullular değil başka illerden de akın ettiler

Sadece İstanbullular değil başka illerden de akın ettiler

Yunanistan rahat durmuyor! Anında karşılık verildi

Yunanistan rahat durmuyor! Anında karşılık verildi

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.