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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı mesajı

08.08.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hicri yeni yılını yayımladığı mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hicri yeni yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verdi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
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