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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldular

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.02.2020 14:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejiminin İdlib'deki saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldular

Erdoğan'ın açıklamaları:

Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik. Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım.

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Recep Tayyip Erdoğan İdlib

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