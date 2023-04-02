Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar: 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'daki iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Kalıcı konutlarımızın inşasıyla beraber depremzede kardeşlerimizin de hayata umutla bağlandığını görüyoruz.

Gittiğimiz yerlerde önümüzü kesip, 'Bizi bunların eline bırakmayın' diyen insanlarımıza bigane kalamayız.

85 milyon olarak hep birlikte yaralarımızı sarıyoruz. Söz verdiğimiz bütün işleri yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız.

Hükümet olarak bir taraftan depremin izlerini siliyor diğer taraftan da eser ve hizmet siyasetimizi kararlılıkla devam ettiriyoruz.

Milletimizin bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Beklentileri boşa çıkarmayacağız.

Gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız, seçim atmosferinin bizi asıl gündemimizden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz.

14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Türkiye’nin tartışmayla, çekişmeyle, ayak oyunlarıyla kaybedecek tek bir günü dahi yoktur.

Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'yi çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz.

Selahattin Demirtaş) "Bu 'Selo' denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi?

(Öcalan'ın ve Demirtaş'ın tahliyesi) Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal, 'biz gelir gelmez bunları çıkartacağız.' Benim milletim size yol vermeyecektir.

