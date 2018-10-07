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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan IMF açıklaması: Türkiye o defteri tekrar açmamak üzere kapatmıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, IMF ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, 'Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan IMF açıklaması: Türkiye o defteri tekrar açmamak üzere kapatmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampı kapanış konuşmasında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, IMF ile ilgili olara yaptığı açıklamada 'Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır' dedi. İşte Erdoğan'ın o sözleri;

"Şansıma AK parti hükümetlerinin en çok gurur duyduğumu icraatları sorulsa, ülkemizi IMF boyunduruğundan kurtarmamız olur.

Türkiye 1960 darbesinin ardından IMF'nin eline düşmüş ve ak parti dönemine kadar kurtulamamıştır. IMF le yaptığımız 19 antlaşmadan Türkiye'nin ne kazandığını bilemiyoruz ama çok büyük siyasi kayıplar yaşamıştır.

Türkiye IMF’nin yardımına ihtiyaç duyacağı seviyeden çok ama çok uzaktadır. Ekonomik göstergelerimizin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok iyi konumdadır.

Türkiye IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır."

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