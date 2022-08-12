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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?

12.08.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "'Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?' buyuran inancımız bize beşikten mezara kadar ilimle meşgul olmamızı tavsiye ediyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip İstanbul'da katıldığı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Medeniyet Üniversitesi kütüphane açılışını gerçekleştiren Erdoğan kütüphanenin 24 saat açık olacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kütüphanelerdeki kitap sayısını da 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye'de bulunan en büyük kütüphane Beştepe'de bulunan kütüphanemizdir. Bu kütüphane de aynı hizmeti görecek ve 24 saat açık bulunacak. Öğrencilerimiz burayı ücret vermeden kullanabilecek.

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İstanbul'daki Rami Kışlasını da çok daha büyük bir kütüphaneye çevirmek için uğraşıyoruz. 57 bin okula kütüphane yaptık. Kütüphanelerdeki kitap sayısını 70 milyona çıkardık. Hedefimiz 100 milyona ulaştırmak.

Bizim millet olarak bir medeniyet davamız, medeniyetimizi ihya etme sevdamız varsa bunu kütüphaneler olmadan yapamayız. Binlerce yıla sahip medeniyetimizin esası tefekkür, ilim, irfan ve kitabın-hikmetin rehberliğinde yol yürümektir.

"HİÇ BİLENLE BİLMEYEN BİR OLUR MU?"

Kimi yazar ve düşünürler ise cenneti envaiçeşit kitapla dolu görkemli bir kütüphaneye benzetmişlerdir. Bu teşbihin sebebi kütüphanelerin bilgiye, erdeme, öğrenmeye ve ilim tahsiline açılan kapı, hakikatin bilgisine giden yollardan birisi olmasıdır.

Her kitap bir alimdir, dosttur, alemdir. Hayret duygumuzun diri kalmasını kitaplara borçluyuz. "Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu" buyuran inancımız bize beşikten mezara kadar ilimle meşgul olmamızı tavsiye ediyor.

Açılışını yaptığımız bu güzel eserin bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırdığına inanıyorum. Ecdadımız kurduğu medrese ve kütüphanelerle tüm dünyayı aydınlatıyordu. Kitap ve kütüphaneyle irtibatı kopan milletlerin ayakta kalması imkansızdır.

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