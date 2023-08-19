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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! İkili görüşmeler yapacak

19.08.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine pazar günü Budapeşte’ye gidiyor. Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne iştirak edecek olan Erdoğan'ın etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! İkili görüşmeler yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetine icabetle, Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne iştirak etmek üzere pazar günü Budapeşte’ye ziyarette bulunacak.

LİDERLERLE BİR ARAYA GELECEK

Ziyaret çerçevesinde Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Recep Tayyip Erdoğan

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