Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret! İkili görüşmeler yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın davetine icabetle, Macaristan Devleti’nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne iştirak etmek üzere pazar günü Budapeşte’ye ziyarette bulunacak.

LİDERLERLE BİR ARAYA GELECEK

Ziyaret çerçevesinde Macar tarafıyla yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülüyor. (İHA)

