Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk milli denizaltı Pirireis'in suyla buluşma töreninde konuştu. Erdoğan, Libya ile varılan mutabakat ve Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmeler hakkında, 'KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklardır. Türkiye'nin haklarına göz dikenler meydanın boş olmadığı bilmelidir.' açıklamasında bulundu.

Erdoğan, 'Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak, karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün burada ülkemizin önemli savunma sanayi projelerinden biri olan “Yeni Tip Denizaltı Projesi 1’inci Gemisi Pirireis’in havuza çekilme vesilesi ile bulunmaktayız. 4 yıl önce başladı.

2022 yılından itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir. 2027 yılında 6 denizaltımızın tamamı da denizlerimizde hizmette olacak. Hedefimiz milli denizaltı projemizi süratle hayata geçirmek. Denize indirme, hizmete girme törenlerinde de inşallah yine birlikte olacağız.