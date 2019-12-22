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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.12.2019 15:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1’inci Gemisi Pirireis’in Havuza Çekme ve 5’inci Gemisi Seydialireis’in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu. Erdoğan, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili çok önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Doğu Akdeniz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk milli denizaltı Pirireis'in suyla buluşma töreninde konuştu. Erdoğan, Libya ile varılan mutabakat ve Doğu Akdeniz'le ilgili gelişmeler hakkında, 'KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklardır. Türkiye'nin haklarına göz dikenler meydanın boş olmadığı bilmelidir.' açıklamasında bulundu.

Erdoğan, 'Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak, karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz.' dedi.

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Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün burada ülkemizin önemli savunma sanayi projelerinden biri olan “Yeni Tip Denizaltı Projesi 1’inci Gemisi Pirireis’in havuza çekilme vesilesi ile bulunmaktayız. 4 yıl önce başladı.

2022 yılından itibaren her yıl bir denizaltımız daha hizmete girecektir. 2027 yılında 6 denizaltımızın tamamı da denizlerimizde hizmette olacak. Hedefimiz milli denizaltı projemizi süratle hayata geçirmek. Denize indirme, hizmete girme törenlerinde de inşallah yine birlikte olacağız.

Denizaltılarımızın ordumuza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gelibolulu Piri Reis'in 500 yıl önce çizdiği harita bugün dahi hayranlıkla karşılanıyor.

Seydialireis hayatı filmlere konu olacak derece inanılması zor maceralarla dolu adeta bir süper kahramandır. Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu boyunca savaşa savaşa Hindistan'ın en ucuna kadar gitmiştir. Seydialireis'in bugünkü Hindistan, Pakistan, İran, Irak, Anadolu üzerinden İstanbul'a kadar karadan süren seyahati şaşkınlık vericidir.

LİBYA VE DOĞU AKDENİZ'LE İLGİLİ GELİŞMELER

Gecikmiş bir hak temsili mücadelesi içindeyiz. Meşru Libya yönetimi ile yürüttüğümüz çalışmalar da bu çerçevededir. Doğu Akdeniz ve Libya meselesi ile ilgili politikalarımızın üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Yunanistan ve onu destekleyen kimi ülkeler Türkiye'yi denize adım atamaz hale getirmenin hazırlıkları içindeydi. Kimi Arap ülkeleri ile İsrail'in de benzer çabalar içinde olduğunu biliyoruz. KKTC ve Libya ile başlattığımız süreçlerden vazgeçersek bize denize girecek kıyı, olta atacak sahil bile bırakmayacaklardır. Türkiye'nin haklarına göz dikenler meydanın boş olmadığı bilmelidir.

Libya ile yaptığımız mutabakat muhtırasının kendi hukukumuzla da uluslararası hukukla da çelişen yönü bulunmuyor. Karşımızdakilerin hak, hukuk, adalet, ahlak, insaf diye bir dertleri kesinlikle bulunmuyor. Biz Libya ile Akdeniz'de işbirliğine, her türlü ortak çalışma yürütmeye hak sahibiyiz. Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Gazi Mustafa Kemal orada ne arıyordu? Canını tehlikeye atma pahasına hangi mücadeleyi veriyordu? Libya canımız pahasına yanında yer almamız gereken bir ülkedir. Türkiye, Libya ile mutabakattan kesinlikle geri dönmeyecektir. Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracak, karada, denizde ve havada her türlü imkanı değerlendireceğiz.

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Recep Tayyip Erdoğan pirireis

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