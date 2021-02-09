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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a çok sert sözler: Ya senin benimle ne işin var?

09.02.2021 20:52 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a çok sert sözler: Ya senin benimle ne işin var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin uzay programının açıklandığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çok sert tepki göstererek, "Fransa'nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Ya senin benimle ne işin var?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Niye bu kadar saldırıyorlar? Neden? Çılgın Türkler geliyor diye. Milli elektrikli otomobil için de doğru zamanda adımlar attık. Bu konuda da Türkiye en çok konuşulan ülkeler arasında. Şimdi de uzay çalışmalarında doğru zamanlamayla, doğru adımları atarak kararlılığımız ortaya koyuyoruz.

İnsanlığın bir kısmının değil, tamamının barışa ve huzura kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz.

MACRON'A SERT TEPKİ: YA SENİN BENİMLE NE İŞİN VAR?

Asırlar boyunca topraklarına her ayak basan tarafından sömürülen Afrikalı kardeşlerimiz için bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Fransa'nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Ya senin benimle ne işin var? Sen önce Cezayir'in hesabını ver.

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"BİZİM ELLERİMİZDE KAN YOK"

Senin büyüklerin Cezayir'de 1 milyon insanı öldürdü, onun hesabını ver. Sen önce Puanda'nın hesabını ver. Ama Türkün ve Türkiye'nin, ne de ecdadımızın geçmişinde böyle bir şey söz konusu değil. Bizim ellerimizde kan yok ama sizde kan var. Sürgünlerle yerinden yurdundan edilen, dinini, dilini, ismini değiştirmeye zorlanan Asyalı kardeşlerimiz için bunu başarmak mecburiyetindeyiz.

Faşizmin ve suç şebekelerinin insafına bırakılmış Batılı kardeşlerimiz için de bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Diyorlar ki Libya'dan, Azerbaycan'dan Türkiye askerini çeksin. 30 yıldır Azerbaycan'da tüm Karabağ'ı işgal altında tuttunuz. O topraklar kimin? O topraklar Azerbaycanlı kardeşimizin. Şimdi kendi göbeğini Azeri kardeşlerimiz kendileri kesti ve biz de elimizden gelen desteği verdik ve böylece Karabağ sahiplerinin eline geçti.

"SEN BU AKLI BİZE VERECEĞİNE KENDİNE SAKLA"

Macron haber gönderiyor; Libya'dan Türkiye askerini çeksin. Sen bu aklı bize vereceğini kendine sakla. Ve biz askeri ve güvenlik iş birliği anlaşmamız olan Libya'yla anlaşmamızın gereğini yaptık ve sadece orada eğitim için varız, eğitimin dışında değil."

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