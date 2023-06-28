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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği! 'Ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz'

28.06.2023 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in telefonundan Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki askerlere hitap ederek, bayramlarını kutladı. Erdoğan, "Rabb'im nice bayramlara bizleri huzur içinde kavuştursun. Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e bayram tebriği! 'Ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile kuvvet komutanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Kurban Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabb'im nice bayramlara bizleri huzur içinde kavuştursun. Gerek sınır ötesinde gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Bu arada tabii çok şehit ve gazimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerin mekanları malum cennettir. Rabb'im cennetinde bizleri buluştursun. Gerek Aktütün'de gerek Yüksekova'da, bütün bu üslerimizdeki mücadelemizin başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Bayramınızı tebrik ediyor, en kısa sürede buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum."

ERDOĞANİÇ


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Kurban Bayramı Recep Tayyip Erdoğan

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