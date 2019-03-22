Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Gönül belediyeciliği her ilimize yakışır. Ama en çok da Konya'ya yakışır. Verilen sözlerin de yerine getirilmesi için özellikle takipçi olacağım.

Bizler size hizmetkar olmaya geldik. Efendi olmaya değil. Şimdi yine hizmetinizde olmaya geliyoruz. Farkımız bu.

"BİRİLERİ DERS VERMEK İSTİYORMUŞ..."



Birileri AK Parti'ye ders vermek istiyormuş. Dönem ders verilecek değil, iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir.

Seçimde ortamında ortaya çıkacak bir açıklıkla, hala ülkemiz ve milletimizle hesabı olanlara gün doğar.

"GEREKEN HESABI VERECEKSİN"



Yurt Konseyi ifaden, Tayyip Erdoğan'a iftiran, bir Cumhurbaşkanı'na bu iftirayı atamazsın. Şimdi korku bacayı sardı. Yurt Konseyi mensubuymuş, oradan yırtarmış bu işi, bu ülke hukuk devleti, gereken hesabı vereceksin.

Bu seçimi hiçbir alternatife dayalı olmadan sırf kızgınlık ve kırgınlıkla sandık hesaplaşmasına çevirmeyi düşünenler aklından çıkarmasın asıl hesap Türkiye'den sorulur.

