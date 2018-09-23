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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2018 10:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM ziyareti öncesinde basın toplantısında konuştu. Erdoğan MHP'nin af tasarısı için, 'Suç devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir ama şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir' dedi. Erdoğan, yeni havalimanının açılışının ertelendiği iddiaları için ise, 'Ben şimdi sizden duyuyorum. Öyle bir şey yok. Açılış 29 Ekim'dir' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki BM Genel Kurulu öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD ve Almanya temasları, MHP'nin af tasarısı ve yeni havalimanının açılış tarihine ilişkin iddialarla ilgili soruları yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde BM Genel Kurul'una hitap edeceğim. İnsanlık suçu sorunlarına çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım.

"EN BÜYÜK SORUN FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖR BATAKLIĞIDIR"

Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın süre geçti, hiçbir ülke Türkiye kadar sorumluluk almadı. Bizim kadar da bedel ödemedi. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şu an en büyük sorun Fırat'ın doğusunda büyüyen terör bataklığıdır.

(Terör saldırısı) İran yönetimine geçmiş olsun dilerken İran halkının da başı sağolsun diyorum.

Ekonomik alandaki temaslarımız kapsamında ABD mensubu yatırımcılarla bir araya geleceğiz.

BM'nin ardından Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Ziyaretim devlet ziyareti niteliğinde olacaktır. Bu yurt dışına yapacağımız ilk devlet ziyaretini teşkil edecektir. Sayın Angela Merkel ile de bir araya geleceğiz. Almanya ziyaretim sırasında öncelikli hedefimiz son birkaç yılda yaşananların geride bırakılması olacaktır. Atabileceğimiz adımlar olacaktır. Bu arada malum, Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız Almanya ziyareti ile de ön görüşmeler başlatılmıştı.

SORU-CEVAP

(Trump ile görüşme) ABD'den talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil.

MHP'NİN AF TEKLİFİ

(MHP'nin af tasarısı) Konuyla ilgili olarak biz bazı açıklamaları duyduk. Bizim bu konudaki temel ilkemiz şudur. Bunu daha önce de açıkladım. Af konusu, devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir ama şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir. Bir kişinin eşi veya kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? Parasal suçlar, hırsızlık şu bu, aynı şekilde edebilir miyiz? Afla ilgili talebin içeriği a'dan z'ye Meclis'e gönderildiğine göre üzerinde arkadaşlarımız da çalışmaları yaparlar bakılır. Atılabilecek adım varsa üzerinde durulur. Şu anda televizyonlarda konuşulanlara bakıldığı zaman bunlar kişileri de ilgilendiren bir konu. Devletle çok alakası olan, 162 bin kişi, bunların devletle alakası noktasında ben arkadaşlarıma sordum. Bu sayıda bir suç söz konusu değil dediler.

(MHP ile ittifak) Seçimlere süreç itibarıyla baya uzun zaman var. Bu zaman dilimi içinde biz liderler olarak görüşme noktasında her zaman buna açığız. Oradan görevlendirilecek olan bir arkadaşa karşı ben de bizden yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı arkadaşımı hatta genel başkan vekilimi de görevlendirdim. Bu görevlendirilen kişiler bu işe hazır ve onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar.

(Yeni Havalimanı açılışı ertelendi mi?) Ben şimdi sizden duyuyorum. Öyle bir şey yok. Açılış 29 Ekim'dir.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan BM ABD

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Af konusunda doğru söylemiş .
Trump zaten seninle görüşmeyi talep etmez de sen talep edeceksin gibi geliyor zira düzlerinin üzerinde sen duruyorsun
geri vites R miydi yaa?
Sürücü kursuna gidecen TOSUN!!! Haberin neresinde geri vites okudun ? Heee senin zekân sadece geriye basıyorsa ona karışamam !
@ezbaw neyin geri vitesi bir açıklasana ne anladın sen bu haberden çok merak ettim
fetonun şahıslarla alakası yok, devlete karşı suç işlediler deyip onlara da af çıkartacakmısınız?
1 haftaya disarda butun suclular
bu akp af maf çıkarmaz mhp nin teklifine diğer partiler el verip çıkarmalılar Allah bile affediyor devlet neden afetmesin
akp ye hiç oy vermedim ama cumhurbaşkanı bu konuda haklı ne diyor bir kişinin kardeşi veye eşi öldürülmüş biz bunu devlet olarak af edemeyiz parasal dolandırıcı hırsızlık afedilmez bu tip olaylar her kezin başına gelebilir yapan cezasını ceker
Af ne demek ya. Siz hiç avrupa da ABD de af konuşulduğunu duydunuzmu. Bizde her on yılda bir af tartışılıyor ve nihayetinde çıkıyor. Böyle olunca insanlar nasıl olsa af çıkar diye suç işlemekten zerre çekinmiyor. Ayrıca mhp devlete karşı işlenen suçları af etmeyelim diyor sen devlet olarak sana karşı işlenen suçları bağışlama bütüklüğnü göstermiyorsun ama bana kaeşı suç işleyeni rahatlıkla af ediyorsun hangi hakla. Çnce kendine karşı işlenen suçları af et sonra bana dön ve sor senin hırsızını, yaralayanını af edelimmi.
sayın cumhurbaşkanım devlet te karşı işlenen suçlar benim bildiğim tüm vatan hayinlerini kast ediyorsunuz bunu af edeceksiniz fakat bu sıkıntılı durumda bile iş yapmak istemiş batmış dünyanın malı mülkü gitmiş ve şu an ticaretle uğraşmış batmış bir sürü şirket sahipleri içerde onları af etmiyorsunuz .
bu af yapılacakta kendisinin ne menfaati olacak onları düşünüyordur.
sorumlu devlet adamlığı budur sayın Bahçeli öğrenin karsinizda rahşan yok
Haklı.
suriyeli senin kardeşin benim değil
Namuslu insanları namussuz yapmak istiyorsanız AF çıkartınız. Vergi, ceza ve suç vs
boyle bi sacmalikmi olur devlete islenen suc kalkmaz vatan hayini cikmasin zaten acliktan hirsizlik yapanlar var bir suru sey var oyle vatana ihanet olmaz da insan baska yanlislara dusebilir aileleri var disarda gokyuzu var zor yani ne biliyim herkez cikmasin belli basli kucuk seyler
Bir gün de konuşma huzur ver be adam.
bırakın suçluları yine işlesinler suç. knet olsun sana bahçeli
reise katılıyorum
han sarhoş hancı sarhoş....
Reis yesinler hava alanını millet açlıktan geberio be yeter bıktık.
devletin yetkisini kullanıp 750 bin liralık saat takan ve arkasından gelen pişkinlere af var diyor reis....
mhp de milliyetciliğin m si olmadığını gördüm artık .mafya partisiymiş.
ozaman büyün fetocular (tabi içerde kalan varsa)serbest Devlete karşı ya işlenen suç affet bakalım seçim yatırımı
Ver mehteri belliki çocuk kaçırılmaları hırsızlıklar ölüm daha da çoğalacak ver mehteri piyasayı nasıl canlandırırız yerine af konuşulacak ver mehteri Allah sonumuzu hayır etsin diyorum
Trump neden çağırdı acaba yine????????
Rahipte bagajda olmasın sakın uçağın?????
Rahip için söz verildi sırada ne var bakalım???Biz sözümüzü tuttuk rahip serbest ekimde karşılığını isteriz gezisi mi?????Trump ın twitleri neden kesildi bıçak gibi nelerin sözü verildi Abd ye ??????Halka açıklayın???????
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