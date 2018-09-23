Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

BM'nin ardından Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Ziyaretim devlet ziyareti niteliğinde olacaktır. Bu yurt dışına yapacağımız ilk devlet ziyaretini teşkil edecektir. Sayın Angela Merkel ile de bir araya geleceğiz. Almanya ziyaretim sırasında öncelikli hedefimiz son birkaç yılda yaşananların geride bırakılması olacaktır. Atabileceğimiz adımlar olacaktır. Bu arada malum, Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız Almanya ziyareti ile de ön görüşmeler başlatılmıştı.

"EN BÜYÜK SORUN FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖR BATAKLIĞIDIR" Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın süre geçti, hiçbir ülke Türkiye kadar sorumluluk almadı. Bizim kadar da bedel ödemedi. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Şu an en büyük sorun Fırat'ın doğusunda büyüyen terör bataklığıdır.

SORU-CEVAP

(Trump ile görüşme) ABD'den talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil.

MHP'NİN AF TEKLİFİ



(MHP'nin af tasarısı) Konuyla ilgili olarak biz bazı açıklamaları duyduk. Bizim bu konudaki temel ilkemiz şudur. Bunu daha önce de açıkladım. Af konusu, devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir ama şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir. Bir kişinin eşi veya kardeşi öldürülmüş, devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? Parasal suçlar, hırsızlık şu bu, aynı şekilde edebilir miyiz? Afla ilgili talebin içeriği a'dan z'ye Meclis'e gönderildiğine göre üzerinde arkadaşlarımız da çalışmaları yaparlar bakılır. Atılabilecek adım varsa üzerinde durulur. Şu anda televizyonlarda konuşulanlara bakıldığı zaman bunlar kişileri de ilgilendiren bir konu. Devletle çok alakası olan, 162 bin kişi, bunların devletle alakası noktasında ben arkadaşlarıma sordum. Bu sayıda bir suç söz konusu değil dediler.

(MHP ile ittifak) Seçimlere süreç itibarıyla baya uzun zaman var. Bu zaman dilimi içinde biz liderler olarak görüşme noktasında her zaman buna açığız. Oradan görevlendirilecek olan bir arkadaşa karşı ben de bizden yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı arkadaşımı hatta genel başkan vekilimi de görevlendirdim. Bu görevlendirilen kişiler bu işe hazır ve onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar.

(Yeni Havalimanı açılışı ertelendi mi?) Ben şimdi sizden duyuyorum. Öyle bir şey yok. Açılış 29 Ekim'dir.

