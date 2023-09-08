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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli sporcu kaptan Akgül'e: 'Bir aksilik olmasın ha!' Bakan Bak'ın yanıtı gülümsetti

08.09.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Serbest Güreş Milli Takımı Kaptanı Taha Akgül arasında geçen renkli diyalog gündem oldu. Akgül ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın telefonundan konuşan Erdoğan, Akgül'den altın madalya beklediğini dile getirdi. Akgül, Erdoğan'a söz verip bir de talepte bulunurken Bakan Bak'ın yanıtı da gülümsetti.

Serbest Güreş Milli Takımı, Sırbistan'da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası için hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kaptan Akgül ile telefon konuşması gerçekleştirerek iyi dileklerini iletti. Akgül, Erdoğan'dan finale kalması durumunda müsabakayı ekrandan izlemesini istedi. Erdoğan'ın Akgül'e "Bir aksilik olmasın ha!" sözleri de renkli diyaloğa yansıyan detaylardan oldu.

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BAKAN BAK'TAN SERBEST GÜREŞ GÜREŞ MİLLİ TAKIMI'NA ZİYARET

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 16-24 Eylül tarihlerinde Sırbistan’da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası’na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı’nı, kamp yaptıkları Ankara’daki Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde ziyaret etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’ı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, federasyon yöneticileri, milli güreşçiler ve antrenörler karşıladı. Ziyarette Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

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Milli güreşçiler ve antrenörlerle sohbet eden Bakan Bak, 16-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Bak, daha sonra tribüne çıkarak antrenmanı izlediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telefonla arandı. Bakan Bak’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Güreş Milli Takımı’nın kampında olduğunu ve hazırlık çalışmalarını takip ettiğini söylemesi üzerine Erdoğan, Serbest Güreş Milli Takım Kaptanı Taha Akgül ile görüştü.

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ERDOĞAN: AKSİLİK OLMASIN HA!

Hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, altın madalya beklediği Taha Akgül’e, "Bir aksilik olmasın ha!" demesi üzerine milli güreşçi, "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, iyi hazırlandım" cevabını verdi.

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ERDOĞAN'A SÖZ VERDİ, BİR DE TALEPTE BULUNDU

Erdoğan, milli güreşçiden bu şampiyonada aynı zamanda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almasını temenni etti. Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmişteki başarıları bu sene de tekrarlama sözü verdi. Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan finale kalması durumunda müsabakayı ekrandan izlemesini talep etti.

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BAKAN BAK'TAN GÜLÜMSETEN YANIT

Bunun üzerine Bakan Bak’ın, "Finale kalırsak değil, kalacaksın inşallah" demesi gülümsetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kafileye selamlarını ileterek, başarılar diledi.

ERDOĞAN, G20 ZİRVESİ İÇİN HİNDİSTAN’A GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, 8-10 Eylül tarihlerinde Yeni Delhi’de düzenlenecek 18’inci G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Hindistan’a hareket etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Taha Akgül

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