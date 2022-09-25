Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vefatının 10’uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
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