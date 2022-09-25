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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı

25.09.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Halk Ozanı Neşet Ertaş için anma mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Neşet Ertaş için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Vefatının 10’uncu yıl dönümünde Türk halk ozanı, gönül mimarı, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş ustayı hasretle ve rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Neşet Ertaş
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