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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

22.01.2021 20:02 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor.

Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır.

Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük.

Türk firmaları kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve güvenilir oluşlarıyla rakiplerine adeta fark atıyor.

"2020 YILINDA KURULAN ŞİRKET SAYISI YÜZDE 20 ARTTI"

Ülkemizin küresel ihracattaki payı geçtiğimiz yılın ocak-ekim verileri itibarıyla ilk defa yüzde 1'i aşarak yüzde 1,03 seviyesine çıktı.

2020 yılında kurulan şirket sayısı, salgına rağmen yüzde 20 artarak 101 bin 318'e ulaştı.

Türkiye'ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir.

Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncelleme çalışmalarımız sürüyor.

Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti.

Kapsamlı reform paketini yakında kamuoyuna açıklayacağız.

Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum. Bunu anlatmaya devam edeceğim. Yüksek faize karşıyım.

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