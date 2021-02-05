Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'da Cuma namazı kıldığı Hazreti Ali Camii önünde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu kendileri de söylemişlerdi. Bu konuda görüş alış verişinde bulunduk.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR

Bunun oradaki öğrencilerimizle uzaktan yakından alakası yok.

Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir.

Bu işi Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler

Melih Bey'le ilgili önüme 9 aday geldi. Bu adaylardan Melih Bey'in atamasını yaptım. Peki Melih Bey kimdir diye baktığımız zaman, iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi'yle ilişkileri olan, alanında başarılı olan bir arkadaş. Kendisini oraya atamaktan dolayı bazı televizyon kanalları çıkmış ikide bir istifa etmelidir diyor. Yürekleri yetse cumhurbaşkanı istifa etmeli de diyecekler.

MACRON'UN SÖZLERİNE TEPKİ

Macron, Türkiye oradan (Libya) askerlerini çeksin derken, o da bu işi hala öğrenemedi. Öğrenmesi için de daha çok vakit yemesi lazım.

ABD VE AB'YE BOĞAZİÇİ YANITI

Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.' diyorlar. Burada Amerika'ya şunu söylerim; seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?

