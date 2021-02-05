HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

05.02.2021 14:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili, "Bunun oradaki öğrencilerimizle uzaktan yakından alakası yok." dedi. Rektör Melih Bulu'ya yönelik istifa çağrılarına da tepki gösteren Erdoğan, "Yürekleri yetse cumhurbaşkanı da istifa etmelidir" diyecekler ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'da Cuma namazı kıldığı Hazreti Ali Camii önünde gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

Yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu kendileri de söylemişlerdi. Bu konuda görüş alış verişinde bulunduk.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ OLAYLAR

Bunun oradaki öğrencilerimizle uzaktan yakından alakası yok.

Bu işin başını maalesef siyasetin bir boyutu çekiyor ki dün akşam dağdan beslenenlerin yani HDP'nin Kadıköy'de yapmış olduğu çağrı ve oradaki gösteriler bunun çok açık net ifadesidir.

Bu işi Gezi olaylarıyla aynı yere getiremeyecekler

Melih Bey'le ilgili önüme 9 aday geldi. Bu adaylardan Melih Bey'in atamasını yaptım. Peki Melih Bey kimdir diye baktığımız zaman, iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. ODTÜ'den gelme, Boğaziçi'yle ilişkileri olan, alanında başarılı olan bir arkadaş. Kendisini oraya atamaktan dolayı bazı televizyon kanalları çıkmış ikide bir istifa etmelidir diyor. Yürekleri yetse cumhurbaşkanı istifa etmeli de diyecekler.

MACRON'UN SÖZLERİNE TEPKİ

Macron, Türkiye oradan (Libya) askerlerini çeksin derken, o da bu işi hala öğrenemedi. Öğrenmesi için de daha çok vakit yemesi lazım.

ABD VE AB'YE BOĞAZİÇİ YANITI

Amerika, AB 'Biz Boğaziçi Üniversitesindeki olanları kınıyoruz.' diyorlar. Burada Amerika'ya şunu söylerim; seçim öncesinde Amerika'daki olaylardan demokrasi adına hiç utanç duymuyor musunuz?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Geri sayım başladı' 'Geri sayım başladı'
CHP'den 'yeni anayasa' açıklaması: Masaya oturmayacağızCHP'den 'yeni anayasa' açıklaması: Masaya oturmayacağız
Tivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adresTivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adres

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Kritik toplantının ardından Bakan Koca'dan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

'Ortaya çıkan videoya çok şaşırdım, inanamadım'

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Yanlışlıkla yatan parayı harcadı, hayatının şokunu yaşadı

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki olaylara ilişkin açıklama

Diğer Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: Erdoğan'la 'yeni anayasa' için masaya oturmayız

CHP'den 'yeni anayasa' açıklaması: Masaya oturmayacağız

CHP'li Baydar'dan Kılıçdaroğlu'na 'dostlar ittifakı' göndermesi: Onda biri yeter

Kılıçdaroğlu'na 'dostlar ittifakı' göndermesi: Onda biri yeter

Meral Akşener, 'hakaret' davası kapsamında ifade verdi

Meral Akşener ifade verdi

HDP'den CHP'ye kritik ziyaret

HDP'den CHP'ye kritik ziyaret

Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk yeni parti kuruyor! Ankara'yı hareketlendiren iddia

Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk yeni parti kuruyor iddiası!

Meral Akşener'e "YSK'ya hakaret" davası! İfadeye çağrıldı

Meral Akşener'e "YSK'ya hakaret" davası! İfadeye çağrıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.