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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev'e 'Togg' telefonu

12.04.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg aracını teslim alan Mirziyoyev'e hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev'e 'Togg' telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Togg aracını teslim alan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’e hayırlı olsun temennisinde bulundu. Türk dünyası olarak bütünlük içerisinde hep birlikte çok daha ileri noktalara ulaşacaklarına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Özbekistan arasındaki güçlü iş birliğinin bu anlayışın temel sütunlarından biri olduğunu ifade etti.

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'TOGG' TEŞEKKÜRÜ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ise Togg hediyesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her alanda olduğu gibi sanayi alanında da sergilediği atılımın çok değerli olduğunu belirten Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Togg’un Türkiye ile birlikte Türk dünyasının başarısı olarak kayıtlara geçeceğini dile getirdi. (İHA)

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