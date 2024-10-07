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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajı

07.10.2024 13:46
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan için başsağlığı mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Recai Kutan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda vefat eden Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a başsağlığı dileğinde bulundu.

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ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı ve Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Türk siyasetinin mümtaz şahsiyetlerinden biri olan Sayın Recai Kutan Beyefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Merhum Recai Kutan’a Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine, Saadet Partisi’ne ve Millî Görüş camiamıza başsağlığı diliyorum.

Sayın Recai Kutan siyasi mücadelesi ve ülkemize vermiş olduğu değerli hizmetlerle inşallah her daim hayırla yâd edilecektir."

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RECAİ KUTAN KİMDİR?

1930 yılında Malatya’da doğmuştur.

Mehmet Recai Kutan; ilk, orta ve lise tahsilini Malatya’da yapmıştır. Lise tahsili sırasında edebiyat öğretmeni olan ünlü şair Arif Nihat Asya’dan çokça etkilenmiştir.

1947 yılında Malatya Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine girmiş ve buradan da 1952 yılında mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında güreş, musiki, yayıncılık gibi alanların yanı sıra talebe birliklerinde birçok önemli çalışmalara imza atmıştır.

Recai Kutan, iş hayatına atılmasından sonra 1954 yılında Mebrure Hanım ile evlenmiş ve bu evlilikten İsmail, Abdülaziz Murat ve Ahmet isimli üç çocuğu olmuştur.

Evliliğinden yaklaşık beş ay sonra da İstanbul Kâğıthane’deki İstihkâm Yedek Subay Okuluna askerlik görevi için katılmış, 1955 yılında da askeri eğitiminin ardından Adapazarı Süvari Tümeni İstihkâm Birliğine dâhil olarak askerliğini tamamlamıştır.

19 Temmuz 1983’te kurulan Refah Partisi’nde Genel Başkan Yardımcılığı ve Malatya Milletvekilliği yapmıştır. 1996-1997 yılları arasında 54. Erbakan Hükümeti’nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmış ve D-8’in (Developing 8) kuruluş aşamasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile birlikte mücadele vermiştir.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Recai Kutan başsağlığı erdoğan saadet partisi
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