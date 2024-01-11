HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

11.01.2024 20:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Regaip Kandili mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet anlarını anlattı: 'Ey Müslümanlar gafletten uyanın diye bağırıp...'Dehşet anlarını anlattı: 'Ey Müslümanlar gafletten uyanın diye bağırıp...'
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit olduMSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu
İBB Meclisi'nde şaşırtan olay! Partisi CHP'yi eleştirdi AK Parti'ye övgü yağdırdıİBB Meclisi'nde şaşırtan olay! Partisi CHP'yi eleştirdi AK Parti'ye övgü yağdırdı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu maç sonu hakem saldırdı: Allah belanızı versin!

Kerem Aktürkoğlu maç sonu hakem saldırdı: Allah belanızı versin!

İBB Meclisi'nde şaşırtan olay! Partisi CHP'yi eleştirdi AK Parti'ye övgü yağdırdı

İBB Meclisi'nde şaşırtan olay! Partisi CHP'yi eleştirdi AK Parti'ye övgü yağdırdı

2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! Kulislerde bu konuşuluyor: EYT'den sonra şimdi de...

2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar dikkat! Kulislerde bu konuşuluyor: EYT'den sonra şimdi de...

Bağımsız aday olma kararı aldı! 'Göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum'

Bağımsız aday olma kararı aldı! 'Göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum'

Destici, AK Parti'den isteğini açık açık iletti: O ilin BBP'ye bırakılması lazım

Destici, AK Parti'den isteğini açık açık iletti: O ilin BBP'ye bırakılması lazım

Akşener'in fotoğrafını söktürürken söylediği sözler dikkat çekti

Akşener'in fotoğrafını söktürürken söylediği sözler dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.