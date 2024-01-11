Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."

Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/L37yoTC5oY — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 11, 2024







