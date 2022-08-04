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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya günübirlik ziyaret! Detaylar belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya günübirlik ziyaret! Detaylar belli oldu

04.08.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın (5 Ağustos) Rusya'ya günübirlik ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Putin ile yapılacak toplantıda iki liderin, küresel ve bölgesel konular hakkında görüşeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya günübirlik ziyaret! Detaylar belli oldu

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya yapacak olduğu ziyarete ilişkin detayları paylaştı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in daveti üzerine, 5 Ağustos 2022 tarihinde Soçi’ye günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.

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Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin

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