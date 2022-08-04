Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'ya günübirlik ziyaret! Detaylar belli oldu

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya yapacak olduğu ziyarete ilişkin detayları paylaştı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin’in daveti üzerine, 5 Ağustos 2022 tarihinde Soçi’ye günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır.