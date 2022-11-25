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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon mesajı! 'Kimsenin icazetini aramayız'

25.11.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terörün her türlüsüne karşı verdiğimiz mücadele sınır içi ve dışında sürecek. Teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden kimse beklemesin. Bize kimse ders veremez. Türkiye terör stratejisini devam ettirmekte kararlı. Kimsenin icazetini aramayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, sınır ötesi operasyon mesajı verdiği konuşmasında, "Kimsenin icazetini aramayız" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Pakistan Cumhurbaşkanı Şahbaz Şerif, heyetin önemli üyeleri, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün MİLGEM gemilerinden denize indirilmesi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tüm emek sahiplerini şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

Pakistan'ın önemli bir kısmını sular altında bırakan sel felaketi sonrasında ortaya çıkan görüntüler hepimizin yüreğini dağladı. Bizde Pakistan halkı için elimizdeki imkanları seferber olduk. Bu zor günlerin üstesinden gelebilmek için geçmişte olduğu gibi gelecekte de Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz.

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SINIR ÖTESİ OPERASYON MESAJI

Terörün her türlüsüne karşı verdiğimiz mücadele sınır içi ve dışında sürecek. Teröristlere karşı müsamaha göstermemizi bizden kimse beklemesin.

Bize kimse ders veremez. Türkiye terör stratejisini devam ettirmekte kararlı. Kimsenin icazetini aramayız.

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KIZILELMA 2023'TE İLK UÇUŞUNU YAPACAK

MİLGEM projesi kapsamında ürettiğimiz savaş gemileri dünya çapında rekabet gücüne sahiptir. Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi UFUK'u bu sene denize indirdik. ULAK; SALVO, SANCAK gibi projelerle insansız deniz araçlarını donanmamıza kazandırma çalışmalarımız devam ediyor. İnsansız savaş uçağımız KIZILELMA üretim hattına girdi. 2023'te ilk uçuşunu yapacak. Gelecek sene Milli Muharip uçağımızı hangardan çıkaracağız. İnsansız kara ve deniz araçları gibi alanlarda başlattığımız projeleri süratle neticelendireceğiz. Türkiye olarak bu sistemlerin bu sistemleri kendimiz üretmekle kalmıyor Pakistan gibi kardeş ülkelerle de paylaşıyoruz.

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