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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi ile kritik görüşme!

11.11.2023 18:46 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Riyad'da Gazze gündemiyle gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sisi ile kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi" için bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.

Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetini her geçen gün artıran saldırıları ile ilgili son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlallerinin uluslararası hukuk kapsamında cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’de kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğini anlatarak Gazze’ye yönelik insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için iş birliğine hazır olduğunun altını çizdi.

ERDOĞAN, SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ İLE BİR ARAYA GELDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile de bir araya geldi. Görüşmede İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, İslam dünyasının birlik içinde bu katliamın sonlanması ve bölgede barışın sağlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini ve yaralılara tıbbi destek sağlamak için başlatılan çalışmaların aralıksız sürdüğünü de belirtti.

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