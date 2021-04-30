Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?'' sorusuna cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

''HENÜZ KARARIMI VERMEDİM''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, tam kapanma döneminde İstanbul'da kalıp kalmayacağına ilişkin soru üzerine, "Şu anda daha henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" dedi.

KILIÇDAROĞLU GÖNDERME YAPTI

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem olurken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın bu sözleri üzerine Twitter'dan göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Aşı nerede?' diyoruz, 'Kabul etmiyorum' diyor. Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık." ifadesini kullandı.

“Aşı nerede?” diyoruz, “Kabul etmiyorum” diyor. Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 30, 2021



