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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?'' sorusuna cevap

30.04.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası Türkiye'nin gündeminde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir muhabirin kendisine yönelttiği "Tam kapanma döneminde İstanbul'da mısınız?" sorusuna "Henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" yanıtını verdi. Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

''HENÜZ KARARIMI VERMEDİM''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, tam kapanma döneminde İstanbul'da kalıp kalmayacağına ilişkin soru üzerine, "Şu anda daha henüz kesin kararımı vermedim ama buralardayım. En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" dedi.

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KILIÇDAROĞLU GÖNDERME YAPTI

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem olurken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın bu sözleri üzerine Twitter'dan göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Aşı nerede?' diyoruz, 'Kabul etmiyorum' diyor. Neyse ki ülkede olmasının en kötü ihtimal olduğunu kabul ediyor artık." ifadesini kullandı.


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Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma

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