Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı tedariki açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Aşımız yeteri derecede var elimizde. Sputnik aşısı inşallah gelecek. Görüşmelerimiz yaptık. Ben sayın Putin'le yapacağımız görüşmeden de çok ciddi olarak aşı geleceğine inanıyorum.

Çin'le de görüşmemiz olacak. Bazı ihtimaller diyorum. Ama görüşmeyi henüz yapmadım çünkü. Önümüzdeki ay görüşeceğiz. Oradan da ciddi bir aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız.

YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

Yerli aşıyla ilgili de üniversitelerimiz yoğun bir çalışma içinde. Onların bana verdiği söze dayanarak söylüyorum. Eylül ekim gibi üretime geçeceklerine inanıyorum.

KIBRIS ZİRVESİ

Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar. Bunlar Bürgenstock zirvesindeki görüşmede de yalan söylediler, aldattılar. Bunlar yalancı. Dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorlar. Bazı görüşmeler Dışişleri Bakanlarımız arasında yapıldı. Yine geldiler, farklı farklı şeyler söylüyorlar.

