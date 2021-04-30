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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı tedariki açıklaması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı tedariki açıklaması

30.04.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı tedarikinde sıkıntı yaşanmayacağını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı ile ilgili olarak "Eylül ekim gibi üretime geçeceklerine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Aşı tedariğinde herhangi bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Aşımız yeteri derecede var elimizde. Sputnik aşısı inşallah gelecek. Görüşmelerimiz yaptık. Ben sayın Putin'le yapacağımız görüşmeden de çok ciddi olarak aşı geleceğine inanıyorum.
Çin'le de görüşmemiz olacak. Bazı ihtimaller diyorum. Ama görüşmeyi henüz yapmadım çünkü. Önümüzdeki ay görüşeceğiz. Oradan da ciddi bir aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız.

YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

Yerli aşıyla ilgili de üniversitelerimiz yoğun bir çalışma içinde. Onların bana verdiği söze dayanarak söylüyorum. Eylül ekim gibi üretime geçeceklerine inanıyorum.

KIBRIS ZİRVESİ

Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar. Bunlar Bürgenstock zirvesindeki görüşmede de yalan söylediler, aldattılar. Bunlar yalancı. Dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorlar. Bazı görüşmeler Dışişleri Bakanlarımız arasında yapıldı. Yine geldiler, farklı farklı şeyler söylüyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan

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