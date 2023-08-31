Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu! 'Yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim töreninde konuştu. Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Erdoğan "Bugün Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz" diye konuştu. Gençlere tavsiyede bulunan Erdoğan "Gençler hayallerinize ket vurmayın. Kendinize olan güveninizden şüphe duymayın" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"ASİMETRİK SALDIRILARA EN FAZLA MARUZ KALAN ÜLKEYİZ"

"Mezun olan öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Havacılarımızla gurur duyuyoruz. Okulumuz mezunlarından 144 gencimiz şuan pilot olarak görev yapıyor. Dünyanın asimetrik saldırılarına en fazla maruz kalan ülkeyiz. Ordumuzu sürekli güçlendirmemiz gerekiyor. Savunma sanayinde yaptığımız atılımlarla eksikliklerimizi önemli ölçüde giderdik. Radarından füzesine kadar her geçen gün daha da ileriye gideriyoruz.

TÜRKİYE YÜZYLI VURGUSU

Sizden de Türkiye Yüzyılı ülkümüze daha sıkı sahip çıkmanızı bekliyorum. Dün milli mücadelenin en büyük zaferi olan 30 Ağustos'u coşkuyla kutladık. Bugün Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Dünyanın yeni düzeninde ülkemizin hak ettiği yere çıkarmanın mücadelesini veriyoruz.

"HAYALLERİNİZE KET VURMAYIN"

Gençler hayallerinize ket vurmayın. Kendinize olan güveninizden şüphe duymayın."



