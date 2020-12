Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılbaşı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Açıkladığımız destek ve paketlerin toplam ekonomik büyüklüğü milli gelirimizin yüzde 10’unu buldu.

Salgının bir süre daha etkisini sürdüreceği anlaşılıyor. Aşı tedariki çalışmalarına önem vererek ülkemizi bu belirsiz geleceğe hazırlıyoruz.

83 milyon hep birlikte kurallara riayet ederek bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum.

REFORM PAKETLERİ

Yeni yılla beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız."