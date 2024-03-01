Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği!

Antalya Diplomasi Forumu başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, foruma katılan liderlerle görüşmeler gerçekleştirdi.

MACARİSTAN BAŞBAKANI ORBAN'I KABUL ETTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Erdoğan'ın, Antalya Diplomasi Forumu'ndaki ikili temasları kapsamında gerçekleşen kabulde, Türkiye-Macaristan ilişkileri, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırıları, Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve NATO’nun genişleme süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasında ekonomiden savunma sanayiine, enerjiden ulaştırmaya kadar birçok alanda iyi ilişkilerin artarak devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, İsrail'in uluslararası hukuku, insan haklarını hiçe sayarak ortaya koyduğu soykırım girişiminin engellenmesinin tüm ülkelerin sorumluluğu olduğunu, artık İsrail tarafından göz göre göre yok edilen masum Filistin halkının çığlığının görmezden gelinmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm çatışma alanlarında barıştan yana olduğunu ve bunun için güçlü adımlar atılmaya devam edileceğini ortaya koydu.

Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis de hazır bulundu.

GURBANKULU BERDİMUHAMEDOV İLE GÖRÜŞTÜ!

Öte yandan Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbankulu Berdimuhamedov ile Antalya'da bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail’in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.

BOSNA-HERSEK SIRP KESİMİ BAŞKANI DODİK İLE GÖRÜŞTÜ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Bosna-Hersek Sırp Kesimi Başkanı Milorad Dodik ile Antalya’da görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Bosna-Hersek ilişkileri, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğini son derece önemsediğini ve tüm sorunların çözümünün diyalogdan geçtiğine inandığını söyledi.

ERDOĞAN, ESVATİNİ KRALİ 3.MSWATİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da, Esvatini Kralı 3.Mswati ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Afrika’nın tamamına “kazan-kazan” anlayışıyla yaklaştığını ve bunun devam edeceğini ifade etti.

(AA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





