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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytinburnu'nda sürpriz ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 07:31 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Sahili'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytinburnu'nda sürpriz ziyaret

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kafkas İslam Ordusu'nun teşkili ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü törenlerine katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurda döndü. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan Erdoğan'ın konvoyu Zeytinburnu Sahilinde durdu.

Erdoğan aracından inerek sahildeki vatandaşların yanına gitti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklara oyuncak dağıttı. Sahilde oturanlarla sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla çay içti.Yaklaşık bir saat sahilde kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Zeytinburnu bakü

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