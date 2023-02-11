Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Şanlıurfa'da çadır kenti ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu.

Erdoğan, çadır kentte depremde hayatını kaybedenler için kurulan taziye çadırını da ziyaret etti.

Depremzedelerle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir depremzedeye "Bize bir sene müsaade. Bir senede biz bu evleri inşallah yapacağız." dedi.

Erdoğan, daha sonra taziye çadırında depremzedelerle birlikte hayatını kaybedenler için dua okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan dua sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.

Taziye çadırında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Erdoğan, "Bu felaketten de inşallah bir yıl sizlerden izin talep ediyoruz. Bir yıl içinde inşallah hem enkaz kaldırma hem inşa, ihya bu çalışmalarımızı bitireceğiz. İlla enkazların olduğu yer şart değil. Belediyelerimizin ve devletin rezerv alanlarında biz bu inşaatlarımızı inşallah başlatacağız." diye konuştu.

Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a gerekli talimatı verdiğini aktaran Erdoğan, konut yapımında çok güçlü bir kurum olan TOKİ ile çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

'TECRÜBESİ OLAN BİR İKTİDARIZ'

Daha önce yaşanan afetleri hatırlatan Erdoğan, "Biz bu imtihanları biliyorsunuz birçok vilayetimizde başardık. Van'da başardık, Bingöl'de başardık, İzmir'de başardık. Bunun yanında sel afetlerinde, Antalya'da, Manavgat'ta, Muğla'da, buralarda başardık. Kastamonu'da aynı şekilde başardık, yaptık. Yani bu konuda tecrübesi olan, verdiği sözü asla inkar etmeyen, reddetmeyen bir iktidarız." ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen tüm illerde bakanları görevlendirdiğini belirten Erdoğan, "Bazı yerlere iki bakan, bazı yerlere tek, hepsi gitti ama bunların yanında örneğin diyelim ki Hatay'a ilk anda 4 bakan arkadaşımı gönderdim. Çünkü felaketin boyutu çok büyüktü. Kahramanmaraş'a aynı anda hızla seferber ettik." dedi.

Artık ilk günün zorluğunun olmadığını, bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını başlatacaklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

'SADECE ÇADIRLARLA BU İŞİ GÖTÜRELİM İSTEMİYORUZ'

"Bütün bunlara rağmen örneğin bir Katar, 10 bin konteyner gönderiyor ama bunları şimdi taşımak için gemi bulamıyoruz. Şimdi görüştüğümüz bazı gemiler inşallah kısa zamanda oradan yükleme çalışmalarını başlatacak ve bunlar Dünya Kupası'nda Katar'ın özel yaptırdığı konteynerler. Bunları buraya taşıdıktan sonra burada da dağıtımını illerimize göre yapacağız. Çünkü sadece çadırlarla bu işi götürelim istemiyoruz. Çadır yerine şu kış mevsiminde en azından bu konteynerler dayalı döşeli, vatandaşlarımızın çok zorda olanlarını oraya yerleştirelim diyoruz. Yeni bir adım daha atıyoruz ve şimdi üniversitelerimizi yaz mevsimine kadar uzaktan eğitime dönüştürüyoruz ve üniversitelerimizin yurtlarını barınma yeri haline getirelim istiyoruz. Spor salonlarımızı zaten tahsis ettik, okullarımız, şimdi bütün yurtlarımız bu iş için tahsis edilmiş vaziyette. Bu yurtlarımızda inşallah vatandaşlarımızı iskan edeceğiz. Bu kış mevsimini çok daha huzurlu geçirelim istiyoruz."

Erdoğan, yerli konteyner yapımıyla ilgili çalışmaların da olduğunu, "ben şu kadar konteyner yapıp nereye derseniz oraya yerleştireyim" diyen vatandaşlar bulunduğunu, bu konteynerleri de illere dağıtacaklarını belirtti. (AA)

