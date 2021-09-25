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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TEKNOFEST dünyaya açılacak

25.09.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TEKNOFEST dünyaya açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Teknofest 2021 festivalinde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır.

TEKNOFEST sadece evlatlarımızı dünyanın en modern teknolojileriyle tanıştırmıyor, onlara birlikte iş yapmayı, takım ruhunu, milli duyguları da aşılıyor.

TEKNOFEST'i dünya markası haline getirecek, can Azerbaycan'dan başlayarak, dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz.

Detaylar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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