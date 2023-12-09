HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı boş köpek sorunu açıklaması! ABD'ye de sert tepki: 'Böyle adalet olmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı boş köpek sorunu açıklaması! ABD'ye de sert tepki: 'Böyle adalet olmaz'

09.12.2023 15:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye ateşkes vetosu üzerinden yüklenerek "Fakat sadece ABD'nin ret oyuyla maalesef ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Ey ABD, bunun hesabını nasıl ödeyeceksin?" dedi. Erdoğan ayrıca Ankara'da başı boş köpeklerin bir çocuğa saldırmasıyla ilgili "Bu sorunu mutlaka çözüme kavuşturacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı boş köpek sorunu açıklaması! ABD'ye de sert tepki: 'Böyle adalet olmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"na katıldı. Erdoğan, Gazze'deki ateşkesin ABD tarafından veto edilmesine "Böyle adil bir dünya olur mu? Biz ne diyoruz; Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil. ABD, İsrail'in yanında tüm parası ve silahıyla yer alıyor. Ey ABD, bunun hesabını nasıl ödeyeceksin?" dedi. Öte yandan Ankara'da başı boş köpeklerin bir çocuğa saldırmasıyla ilgili Erdoğan "Ankara'daki elim hadise yüreklerimizi dağlamıştır. Bu sorunu mutlaka çözüme kavuşturacağız" dedi.

4

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"GEORGE FLOYD'UN DRAMINI ASLA UNUTAMAYIZ"

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bundan 75 yıl önce büyük umutlarla kabul edildi. Beyanname, 75 yıldır insanlara sorumluluklarını hatırlatmaya devam ediyor. Beyannamenin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda katkı sağladığını görüyoruz.

Batı toplumlarını İslam ve yabancı düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi sarmalamıştır. Bundan 4,5 sene önce Yeni Zelanda'da cuma namazı için toplananlara yönelik saldırı İslam düşmanlığının geldiği boyutu gösteriyor. 'Nefes alamıyorum' diyen George Floyd'un dramını asla unutamayız. Aylan bebeğin nasıl dalgalarla kıyıya vurduğunu izledik, Aylan bebeğin ölümü Batı'yı insafa getirmedi.

Batılı ülkeler, fikir özgürlüğü bahanesiyle İslam karşıtı eylemleri meşrulaştırdırlar. İstatistikler buz dağının görünen kısmı olsa da bu tehlikeyi teyit ediyor. Mukaddes kitabımıza yönelik alçak saldırılar, polis koruması adı altına yapıldı. İlk defa Danimarka, kutsal kitaplara yönelik saldırılara ceza getirdi.

3

"BATI'NIN BARBARLIK VASFI GERÇEK ANLAMDA KENDİSİNE AİTTİR"

Söz ile eylem arasının bu kadar açıldığı bir dönem olmamıştır. Batı'nın tüm medeniyetini inşa ettiği 5 unsurun 4 'ü onlara ait olmayan çalıntı unsurlardır. Batı'nın barbarlık vasfı gerçek anlamda kendisine aittir. Son dönemde Batı'nın barbarlık vasfını daha sık görmeye başladık. Giderek şiddetlenen barbaralık örneklerini bir dönüm noktasına yaklaştığımızın işareti olarak görüyorum.

Beyannamenin bugün çiğnendiği yer Gazze ve Filistin topraklarıdır. Gazze halkının 7 Ekim'den beri her türlü hakkı işgalci İsrail tarafından yok edilmektedir. Saldırılar sonucunda 18 bini aşkın Filistinli kardeşimiz şehit olmuştu. İsrail'in alçakça katlettiği 3 Filistinli'den 2'si kadın veya çocuktur. Batrılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail, Gazze'de tüm insanlığın yüzünü kızartacak katliamlara imza atıyor. İsrail, Gazze'nin suyu, iletişimini ve gıdasını keserek milyonlarca insanı ölüme mahkum etmiştir. Maalesef bu vahşet karşısında uluslararası kuruluşlar, ihlallerin önüne geçmek için hiçbir somut adım atmıyor.

"EY ABD BUNUN HESABINI NASIL VERECEKSİN?"

Dün ne oldu? BM'de 5 daimi üye ve geçici üyeler. Fakat sadece ABD'nin ret oyuyla maalesef ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Biz ne diyoruz; Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil. ABD, İsrail'in yanında tüm parası ve silahıyla yer alıyor. Ey ABD, bunun hesabını nasıl ödeyeceksin? Çünkü İsrail'in yanında yer alanlara diyoruz ki biz de sizin karşınızdayız.

"BMGK'DAN BİR UMUDUMUZ, BİR BEKLENTİMİZ KALMADI"

BM Güvenlik Konseyi'nden bir umudumuz, bir beklentimiz kalmadı. Bu BMGK ile insanlığın bir yere varması mümkün değil. Gazze'deki zulümlerle birlikte BM'nin bu aciz yapısı tüm dünyada sorgulanacak hale gelecek. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesaplarını vermelidir. Biz bunun takipçisi olacağız. Bir daha benzer dramlar yaşanmasın diye, zulüm zalimin yanına kar kalmasın diye mücadelemizi cesaretle sürdüreceğiz. Gazzeli çocuklar için, Gazzeli anne ve babalar için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

5

İnanç hürriyeti konusunda ilave adımlar atmaya devam edeceğiz. Türk demokrasisi dünyada örnek gösterilen seviyeye bizim hükümetlerimiz döneminde ulaşmıştır. Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesiyle milli iradeye vurulan zinciri kırıp attık. 85 milyonun tamamı günlük hayatında bunları görüyor ve yaşıyor.

ANKARA'DA SOKAK KÖPEKLERİNİN ÇOCUĞA SALDIRISI: 'BU SORUNU MUTLAKA ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ'

Mesela başı boş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanlarımızı korumanın bilincindeyiz. Artan şikayetlerin farkındayız. Ankara'daki elim hadise yüreklerimizi dağlamıştır. Bu sorunu mutlaka çözüme kavuşturacağız.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Özel'den Tunç Soyer açıklamasıÖzgür Özel'den Tunç Soyer açıklaması
Yer Kastamonu… Mezarları kazmaya başladılar! Jiletli telle korumaya çalışıyorlarYer Kastamonu… Mezarları kazmaya başladılar! Jiletli telle korumaya çalışıyorlar
Son anket paylaşıldı! Dikkat çeken sonuçlar, işte ankette ilk sırada yer alan partiSon anket paylaşıldı! Dikkat çeken sonuçlar, işte ankette ilk sırada yer alan parti
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Seyyanen zam yeni emekli memurun maaşına yansımayacak

Seyyanen zam yeni emekli memurun maaşına yansımayacak

Son anket paylaşıldı! Dikkat çeken sonuçlar, işte ankette ilk sırada yer alan parti

Son anket paylaşıldı! Dikkat çeken sonuçlar, işte ankette ilk sırada yer alan parti

Ezber bozan açıklama! "7.4'lük deprem senaryoları çöpe atıldı"

Ezber bozan açıklama! "7.4'lük deprem senaryoları çöpe atıldı"

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin skorunu yapay zeka şimdiden tahmin etti

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin skorunu yapay zeka şimdiden tahmin etti

Yer Kastamonu… Mezarları kazmaya başladılar! Jiletli telle korumaya çalışıyorlar

Yer Kastamonu… Mezarları kazmaya başladılar! Jiletli telle korumaya çalışıyorlar

Yer: İstanbul! Mahallede büyük panik, polis dakikalarca aradı

Yer: İstanbul! Mahallede büyük panik, polis dakikalarca aradı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.