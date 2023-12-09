Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başı boş köpek sorunu açıklaması! ABD'ye de sert tepki: 'Böyle adalet olmaz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"na katıldı. Erdoğan, Gazze'deki ateşkesin ABD tarafından veto edilmesine "Böyle adil bir dünya olur mu? Biz ne diyoruz; Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil. ABD, İsrail'in yanında tüm parası ve silahıyla yer alıyor. Ey ABD, bunun hesabını nasıl ödeyeceksin?" dedi. Öte yandan Ankara'da başı boş köpeklerin bir çocuğa saldırmasıyla ilgili Erdoğan "Ankara'daki elim hadise yüreklerimizi dağlamıştır. Bu sorunu mutlaka çözüme kavuşturacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"GEORGE FLOYD'UN DRAMINI ASLA UNUTAMAYIZ"

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bundan 75 yıl önce büyük umutlarla kabul edildi. Beyanname, 75 yıldır insanlara sorumluluklarını hatırlatmaya devam ediyor. Beyannamenin insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda katkı sağladığını görüyoruz.

Batı toplumlarını İslam ve yabancı düşmanlığı zehirli bir sarmaşık gibi sarmalamıştır. Bundan 4,5 sene önce Yeni Zelanda'da cuma namazı için toplananlara yönelik saldırı İslam düşmanlığının geldiği boyutu gösteriyor. 'Nefes alamıyorum' diyen George Floyd'un dramını asla unutamayız. Aylan bebeğin nasıl dalgalarla kıyıya vurduğunu izledik, Aylan bebeğin ölümü Batı'yı insafa getirmedi.

Batılı ülkeler, fikir özgürlüğü bahanesiyle İslam karşıtı eylemleri meşrulaştırdırlar. İstatistikler buz dağının görünen kısmı olsa da bu tehlikeyi teyit ediyor. Mukaddes kitabımıza yönelik alçak saldırılar, polis koruması adı altına yapıldı. İlk defa Danimarka, kutsal kitaplara yönelik saldırılara ceza getirdi.

"BATI'NIN BARBARLIK VASFI GERÇEK ANLAMDA KENDİSİNE AİTTİR"

Söz ile eylem arasının bu kadar açıldığı bir dönem olmamıştır. Batı'nın tüm medeniyetini inşa ettiği 5 unsurun 4 'ü onlara ait olmayan çalıntı unsurlardır. Batı'nın barbarlık vasfı gerçek anlamda kendisine aittir. Son dönemde Batı'nın barbarlık vasfını daha sık görmeye başladık. Giderek şiddetlenen barbaralık örneklerini bir dönüm noktasına yaklaştığımızın işareti olarak görüyorum.

Beyannamenin bugün çiğnendiği yer Gazze ve Filistin topraklarıdır. Gazze halkının 7 Ekim'den beri her türlü hakkı işgalci İsrail tarafından yok edilmektedir. Saldırılar sonucunda 18 bini aşkın Filistinli kardeşimiz şehit olmuştu. İsrail'in alçakça katlettiği 3 Filistinli'den 2'si kadın veya çocuktur. Batrılı ülkelerin sınırsız desteğini alan İsrail, Gazze'de tüm insanlığın yüzünü kızartacak katliamlara imza atıyor. İsrail, Gazze'nin suyu, iletişimini ve gıdasını keserek milyonlarca insanı ölüme mahkum etmiştir. Maalesef bu vahşet karşısında uluslararası kuruluşlar, ihlallerin önüne geçmek için hiçbir somut adım atmıyor.

"EY ABD BUNUN HESABINI NASIL VERECEKSİN?"

Dün ne oldu? BM'de 5 daimi üye ve geçici üyeler. Fakat sadece ABD'nin ret oyuyla maalesef ateşkes reddedildi. Tek başına, böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Biz ne diyoruz; Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil. ABD, İsrail'in yanında tüm parası ve silahıyla yer alıyor. Ey ABD, bunun hesabını nasıl ödeyeceksin? Çünkü İsrail'in yanında yer alanlara diyoruz ki biz de sizin karşınızdayız.

"BMGK'DAN BİR UMUDUMUZ, BİR BEKLENTİMİZ KALMADI"

BM Güvenlik Konseyi'nden bir umudumuz, bir beklentimiz kalmadı. Bu BMGK ile insanlığın bir yere varması mümkün değil. Gazze'deki zulümlerle birlikte BM'nin bu aciz yapısı tüm dünyada sorgulanacak hale gelecek. Gazze kasapları uluslararası mahkemelerde eylemlerinin hesaplarını vermelidir. Biz bunun takipçisi olacağız. Bir daha benzer dramlar yaşanmasın diye, zulüm zalimin yanına kar kalmasın diye mücadelemizi cesaretle sürdüreceğiz. Gazzeli çocuklar için, Gazzeli anne ve babalar için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.

İnanç hürriyeti konusunda ilave adımlar atmaya devam edeceğiz. Türk demokrasisi dünyada örnek gösterilen seviyeye bizim hükümetlerimiz döneminde ulaşmıştır. Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesiyle milli iradeye vurulan zinciri kırıp attık. 85 milyonun tamamı günlük hayatında bunları görüyor ve yaşıyor.

ANKARA'DA SOKAK KÖPEKLERİNİN ÇOCUĞA SALDIRISI: 'BU SORUNU MUTLAKA ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞIZ'

Mesela başı boş sokak köpeklerinin zarar verdiği insanlarımızı korumanın bilincindeyiz. Artan şikayetlerin farkındayız. Ankara'daki elim hadise yüreklerimizi dağlamıştır. Bu sorunu mutlaka çözüme kavuşturacağız.







