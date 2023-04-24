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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'e böyle geldi! Vatandaşlar Togg'un üzerine karanfil attı, polisler yanında koştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'e böyle geldi! Vatandaşlar Togg'un üzerine karanfil attı, polisler yanında koştu

24.04.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni bugün gerçekleştirilecek. Törene gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesine Togg aracıyla giriş yaptı. Vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunup Togg'un üzerine karanfiller attı. Polislerin ise aracın yanında koştuğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gemlik'e böyle geldi! Vatandaşlar Togg'un üzerine karanfil attı, polisler yanında koştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katılmak için Gemlik'e geldi. Erdoğan, ilçeye kırmızı Togg aracıyla giriş yaptı. Vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunup Togg'un üzerine karanfiller attı. Polislerin ise aracın yanında koştuğu görüldü.

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ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİN ARDINDAN EN ÖNEMLİ ADIM

Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir adım da elektrikli araçların en önemli komponentlerinden olan batarya konusunda atılıyor.

BAKAN VARANK: TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ KABİLİYETLER KAZANDIRACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un Gemlik'teki üretim üssünde seri üretimine geçilmesinin ardından Bursa'ya yatırımların sürdüğünü, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerinin burada atılacağını bildirdi.

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Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak batarya fabrikasının, Türkiye ve Bursa'ya istihdam anlamında da önemli bir getiri sağlayacağını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız pazartesi günü Bursa'yı ve Gemlik'i ziyaret edecek. Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nın başka bir nişanesinin temelini atacağız. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Bu teknoloji, Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Bursa'ya ve Türkiye'ye önemli bir getirisi olacak."

"SADECE BU ŞEHRİ DEĞİL, TÜM TÜRKİYE'Yİ KALKINDIRACAK"

Varank, katma değerli üretimin, katma değerli kalkınmanın anahtarının, bu tip yatırımlar olduğuna işaret ederek, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu yatırımlara devam edeceğiz. Bursa gibi önemli bir sanayi şehri, bu yatırımlardan da nasibini fazlasıyla alacak. Burada yaptığımız yatırımlar sadece bu şehri değil tüm Türkiye'yi kalkındıracak." değerlendirmesinde bulundu.

2024 YILININ SONUNDA TAMAMLANACAK

Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.

Türkiye, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü ile bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli bir entegre enerji depolama merkezi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak.

2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs'e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak.

Siro, Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama hizmetleri verecek.


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Gemlik Recep Tayyip Erdoğan

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